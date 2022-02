Anticipazioni La Talpa, colpo di scena: ecco chi potrebbero essere i protagonisti

La Talpa è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani ed ecco chi potrebbero essere i protagonisti di questa nuova edizione.

La Talpa è senza dubbio uno dei programmi più attesi del piccolo schermo degli italiani, pronto a fare il suo ritorno, nonostante non sia ancora stata stabilita una data, dopo diversi anni di assenza. Almeno per il momento il progetto è ancora in divenire, in quanto Mediaset si sta concentrando sull’ultimo mese di mese di messa in onda del Grande Fratello Vip e la partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che vede ancora una volta al timone del progetto Ilary Blasi.

Nonostante ciò in rete non mancano le prime indiscrezioni riguardanti il cast della Talpa. Alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, come riportato dal portale Anticipazioni Tv, sembrerebbero essere già stati contatti dalla redazione del programma e qualora la loro risposta dovesse essere affermativa potrebbero far parte dello show.

La Talpa anticipazioni: chi sono i possibili concorrenti

Le anticipazioni de La talpa non si fermano di certo. Tant’è che dopo la smentita di Paola Perego nel ruolo di conduttrice, si è subito fatto strada il nome di Federica Panicucci che dopo lo straordinario successo ottenuto da Mattino 5 potrebbe tornare a condurre uno show tutto suo in prime time, ma vediamo uno sguardo ai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che sarebbero stati contatti dalla redazione per prendere parte al ritorno in grande stile ad uno dei reality più attesi degli ultimi anni.

Secondo quanto rivelato dal portale, la prima ad essere stata contattata sarebbe stata Gemma Galgani, direttamente dal Trono Over di Uomini e Donne. Non si è a conoscenza della sua risposta, ma pare improbabile che scelga di mettere un freno alla sua presenza nel programma di successo di Maria De Filippi, considerato ormai che è diventata uno dei volti storici del dating show.

In rete è spuntato anche il nome di Giulia De Lellis, che è figurato anche tra i possibili nomi di Ultima Fermata, il nuovo programma targato da Maria De Filippi che dovrebbe fare il suo debutto prossimamente, ma i nomi non finiscono di certo qui.

Oltre a loro si parla anche di Paolo Brosio ed Elenoire Casalegno. I due non sono nuovi al mondo dei reality show, in quanto hanno preso parte al Grande Fratello Vip in diverse edizioni.

Questi sarebbero i primi nomi contattati dalla redazione, ma i vipponi, come ama chiamarli Alfonso Signorini, sceglieranno di mettersi in gioco in questa particolare esperienza?