GF Vip daytime 28/2/22, cocente batosta in diretta: il gieffino faccia a faccia con la realtà

Al GF Vip la verità viene sempre a galla e per il gieffino è il momento di farci i conti: non tutte le cose stanno come crede.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani per una puntata davvero speciale. Il motivo? Come i telespettatori più attenti sapranno bene, questa sera ci sarà la prima diretta di questa settimana con Alfonso Signorini e per questa ragione la puntata sarà divisa in due parti.

Durante la prima ci saranno mostrate le dinamiche che hanno visto coinvolto i vipponi in queste ore, precisamente da dopo la puntata di venerdì sera, l’altra invece sarà uno speciale collegamento con il padrone di casa, pronto a rivelare al pubblico del piccolo schermo che cosa andrà a vedere questa sera su canale 5.

Senza alcun dubbio non mancheranno colpi di scena perché la finale si avvicina sempre di più e la tensione non manca tra i concorrenti, considerando che questa sera Alfonso Signorini chiuderà il televoto e comunicherà l’esito ai suoi vipponi.

Anticipazioni GF Vip: cocente delusione in arrivo per Alessandro Basciano

La puntata del daytime del Grande Fratello Vip, dove c’è stata una bollente confessione, si apre con il botto in quanto ci viene mostrato alcuni spezzoni della precedente puntata in cui Miriana Trevisan ha litigato con Delia Duran.

Secondo la moglie di Alex Belli, l’ex ragazza di Non è la Rai sarebbe falsa e manipolatrice e a darle manforte ci ha pensato Nathaly Caldonazzo. Chi ha provato a farle ragionare è stata Manila Nazzaro che ha ammesso che lei non è falsa ma è prolissa quindi nel seguirla è possibile che si perda il succo del discorso. “Delia poi ha difficoltà con la lingua e prendendo soltanto qualche spezzone, ha difficoltà a comprendere quello che realmente dice” ha spiegato Manila. “Ma Miriana le ha sempre detto tutto in faccia“ ha aggiunto.

Si passa a Jessica Selassiè che sperava un bacio da Barù durante la festa di Carnevale, ma lui non ne vuole proprio sapere. Sottolineando anche che non è tipo da avere una storia sotto l’occhio indiscreto delle telecamere e ci tiene alla sua privacy, ma ha voluto anche precisare che non si sbilancia con lei per paura di illuderla. Lei invece lo accusa di trovarlo poco chiaro, mentre lui ritiene di essere stato chiarissimo.

La parola passa al conduttore Alfonso Signorini, pronto a svelare tutte le anticipazioni di questa sera dove spazio sarà dedicato proprio a questa coppia ma anche a quella formata da Sophie ed Alessandro. Lui avrà modo di poter incontrare suo figlio, ma subito dopo avrà una brutta sorpresa leggendo le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona in cui rivela che lei è innamorata di lui.