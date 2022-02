Uomini e Donne puntata 28/2/22, scambio di persona in studio: la gaffe è epica

A Uomini e Donne, durante il corso della puntata di oggi, è andato in onda uno scambio di persona: la gaffe è stata epica.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una nuova di puntata di zecca. Al centro dello studio sono state chiamate le due dame Sara e Daniela. Per le due erano scesi due nuovi cavalieri e le uscite sono andate in maniera completamente differente.

Per la prima, che non aveva alcuna intenzione di uscire con il cavaliere ma ha scelto di farlo perché spronata da tutti quanti in studio, è stata una piacevole sorpresa in quanto le cose sono andate per il meglio. Per la seconda, invece, le cose non sono andate bene e hanno deciso di troncare il tutto perché non è scattato nulla. L’attenzione continua con i protagonisti del Trono Over e Maria, al centro dello studio, chiama Salvatore, il cavaliere approdato durante la precedente registrazione che ha raccontato la storia della sua vita durante la presentazione, precisando di essere un amante delle donne formose.

Il cavaliere è uscito con la dama napoletana e sono pronti a raccontare come sono andati le cose.

Gemma Galgani vittima di una gaffe: la scena a Uomini e Donne conquista tutti

Per entrambi, purtroppo, non è scattata la molla, come l’ha definita lui. Maria però nutre qualche dubbio nei confronti del cavaliere perchè a lui non è andato a genio che la dama voglia godersi i suoi figli e nipoti. “Se ha una vita così piena” ha spiegato. “Non capisco perché cercarci un uomo” ha aggiunto. “Io voglio una donna sola da proteggere“ ha poi chiarito.

Tina gli ha proposto così di ballare con Gemma Galgani che rientra anche nel suo range anagrafico. Durante il momento del ballo però lui ha commesso una clamorosa gaffe in quanto invece di recarsi dalla dama di Torino è andato da Nadia, la sua acerrima nemica. Il cavaliere le ha scambiate!

A rivelare il tutto è stata Gemma, reduce da una doccia fredda, che con un mezzo sorriso ha spiegato a Maria De Filippi il motivo per cui non hanno ballato insieme e perché lei ha ballato con Pierpaolo, un nuovo cavaliere di 14 anni più giovane che ha attirato le sue attenzioni.

Dopo questo momento, la padrona di casa annuncia l’ospitata in studio di una coppia che si è formata proprio al Trono Over di Uomini e Donne, stiamo parlando di Sossio e Ursula che sono venuti a raccontare come prosegue la loro relazione dopo un periodo di crisi che li ha colpiti a settembre.

La dama ha scelto di rinviare le nozze per avere maggiori sicurezze da parte sua.