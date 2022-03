Cecilia Rodriguez sbotta: l’amaro sfogo della sorella di Belen

Cecilia Rodriguez ha usato il suo profilo Instagram per sfogarsi su un tema che a quanto pare le dà molto fastidio: cosa è successo

Uno sfogo non da poco per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen e anch’essa molto seguita sui social. Proprio dal suo profilo social la modella argentina ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro su un tema che evidentemente l’ha fatta infuriare. A far arrabbiare la ragazza una tempesta di domande che sono arrivate sulla sua situazione sentimentale. Come tutti sanno, la bella Cecilia è fidanzata con Ignazio Moser, conosciuto all’Isola dei Famosi.

I due stanno insieme da tre anni. A quanto pare c’è qualcosa che non va, visto che Cecilia ha sbottato. Intanto è stata vista al Milano Fashion Week, mentre il suo compagno era negli Stati Uniti per lavoro, precisamente a New York e Detroit. Intanto, poi, è tornato: ma la sua fidanzata Cecilia lo ha accolto con questo sfogo perentorio. La 31enne non le ha mandate a dire. Ha spiegato di aver messo in ordine la casa in attesa del ritorno del suo compagno, ma è sembrata decisamente infastidita.

Cecilia Rodriguez furiosa con i suoi followers su Instagram: “Ora basta!”

“Ogni tanto leggo e mi avete rotto i maroni, che in realtà non ho. Voi non state bene col cervello – ha scritto sul social network – siete matti. Non voglio essere maleducata, ma spero sia l’ultima volta che io debba parlare così, altrimenti mi tolgo da Instagram. Il mio account è il mio, altrimenti ne avrei fatto uno col mio fidanzato“. A far arrabbiare Cecilia le tante domande e commenti sul momento di separazione col fidanzato.

Evidentemente, qualcuno ha insinuato che tra loro ci fosse un po’ di crisi. A quanto pare, Cecilia non vuole essere continuamente accostata al suo compagno. “Ho il mio lavoro, la mia vita, che poi dipende molto da lui. Questo è amore. Il mio Instagram, però, non deve essere soltanto lui. Non so cosa volete da me – si è sfogata – lui non è il mio strumento di lavoro, ma il mio amore”.