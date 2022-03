Royal Family: Harry, adesso il mistero è risolto. Ecco tutta la verità

By

Il Principe Harry ha un segreto che finalmente è stato svelato. Ecco tutti i dettagli su questo mistero che riguarda il Duca di Sussex

Il Principe Harry è da sempre uno dei personaggi più chiacchierati della Royal Family. Il secondogenito di Carlo e Diana Spencer ha vissuto un’infanzia difficile e l’episodio che gli ha cambiato la vita è stato sicuramente la morte della madre, avvenuta a Parigi il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale. Lady D. morì per provare a sfuggire all’inseguimento dei paparazzi, mentre era in compagnia di Dodi Al-Fayed.

Harry ha attirato le attenzioni dei media inglesi (e non solo) da quando ha annunciato il fidanzamento con l’ex attrice statunitense Meghan Markle. La loro relazione è piaciuta molto ai sudditi e la loro popolarità ha raggiunto vette altissime quando si sono sposati, il 19 maggio 2018. Negli ultimi due anni, invece, i Sussex hanno diviso in due l’opinione pubblica. Da un lato quelli che apprezzano le loro iniziative a favore delle classi più povere, dall’altro coloro che non hanno apprezzato il loro addio al Regno Unito.

Da due anni, infatti, Harry e Meghan vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito si trova in un quartiere particolarmente lussuoso ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Il protagonista della storia che vogliamo raccontarti oggi è proprio il Principe Harry. Sembra che sia stato svelato un segreto che riguarda il fratello di William, scorri il testo per scoprire di cosa si tratta!

5 curiosità sul Principe Harry

Le lotte a favore dei poveri: Harry ha sempre aiutato le persone più sfortunate. Sin da quando era giovane, il duca si è occupato di reduci di guerra, bambini che vivono in condizioni disagiate e persone che non hanno una fissa dimora. Harry ha proseguito alcune battaglie della madre, come quella contro le mine anti-uomo e quella a favore della ricerca per combattere il virus dell’HIV.