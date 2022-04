Tutti pazzi per Nunzio di Amici: i tutorial che fanno impazzire il web

Amici 21: il tutorial di Nunzio per la maestra Alessandra Celentano. Il tutorial di danze latino-americane fa impazzire il web e i social

Amici di Maria De Filippi conquista il pubblico non solo per il classico “Serale” che tiene incollati milioni di telespettatori alla tv (con record di ascolti), ma anche per il classico “daytime”, anch’esso molto seguito. Tra gli appuntamenti più simpatici ci sono sicuramente i mitici “tutorial” di Nunzio. Ne ha fatti diversi, e uno degli ultimi riguarda uno di danze latino-americane. Va detto che la sua insegnante, Alessandra Celentano, è sempre stata una iper critica del ballerino di Raimondo Todaro.

Nel mirino le sue movenze, secondo lei non perfette. Eppure, il simpatico Nunzio prosegue imperterrito per la sua strada, divertendo il popolo del web con i suoi simpatici tutorial. L’ultimo che è stato pubblicato mostra il ragazzo che insegna alla professoressa i passi base di molti balli con cui ha vinto premi e riconoscimenti.

Amici, il tutorial di Nunzio fa impazzire il web

C’è anche un messaggio in cui dice: “Quello che sta per vedere è un tutorial delle danze latino-americane per farle capitare meglio quello che è il nostro mondo. Visto che non è un’esperta del nostro campo – si vede nel video – se leggete il titolo c’è scritto “Il savoir-faire di Nunzio perché, come vede, per affrontare un tutorial io vengo in giacca. Proprio per rimarcare il concetto che Nunzio non ha classe. Io ci rifletterei un pochino”.

In sostanza il simpatico Nunzio ha mostrato come si può ballare in maniera sensuale la rumba. E non è detto che sia l’ultimo, visto che la Celentano potrebbe ricevere nei prossimi giorni altri filmati che potrebbero mettere in evidenza la sua bravura nella disciplina di sua competenza.

Nunzio ha preparato dei tutorial di danze latino americane per la maestra Celentano! 🕺 #Amici21 pic.twitter.com/eZ2HME5SoH — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 29, 2022

Tutorial on stage con Nunzio! Are you ready? #Amici21 pic.twitter.com/lttImghRci — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2022