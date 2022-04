Grave lutto nella famiglia di Uomini e Donne: l’addio di Maria De Filippi

Gravissimo lutto nella famiglia di Uomini e Donne: l’addio struggente di Maria De Filippi, Gemma Galgani e Gianni Sperti.

Un gravissimo lutto ha colpito la grande famiglia di Uomini e donne. Con un annuncio pubblicato su Instagram, il regista Roberto Cenci ha annunciato la morte di Piero Sonaglia, storico assistente di studio di Maria De Filippi. Gentile, elegante e professionale, la conduttrice si rivolgeva spesso a Piero durante le varie puntate del programma di Maria De Filippi.

Una morte che ha sconvolto tutta la famiglia di Uomini e donne che, attraverso un messaggio di Maria De Filippi, ha voluto dirgli addio. A lei si sono uniti anche Gemma Galgani, presente in trasmissione da più di dieci anni e Gianni Sperti.

L’addio di Maria De Filippi, Gemma Galgani e Gianni Sperti a Piero Sonaglia, asisstente di studio a Uomini e donne

Con un toccante messaggio pubblicato sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, ma anche di Amici, Maria De Filippi ha detto addio a Piero Sonaglia, storico assistente di studio delle sue trasmissioni.

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene“, ha scritto la conduttrice che ha voluto concludere il suo messaggio così – “Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.

Anche Gemma Galgani che, da anni, è una protagonista indiscussa di Uomini e Donne ricevendo diverse batoste, ha dedicato un messaggio a Piero Sonaglia attraverso il suo profilo Instagram come potete vedere qui in basso.

Infine, non poteva mancare il messaggio di Gianni Sperti. Lo storico opinionista che, con Tina Cipollari, commenta le avventure sentimentali dei vari protagonisti della trasmissione, ha dedicato un pensiero a Piero Sonaglia con cui ha condiviso tanti momenti in studio.

Tanti, dunque, i ricordi dei vari protagonisti di Uomini e Donne che, tutti insieme, hanno voluto dire addio a Piero Sonaglia, parte integrante della grande famiglia del dating show di canale 5.