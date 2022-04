Partecipa a Vite al limite per abbandonare i 300 kg: poi la svolta

Di fatto uno tra i pochi a comparire soltanto una volta nello show, a Vite Al Limite c’è stato un personaggio unico nel suo genere

Ci sono alcuni personaggi di “Vite al Limite” che sono comparsi più volte nel programma del dottor Nowzaradan per aiutare persone affette da obesità grave. Questi hanno fatto più apparizioni, in momenti diversi. Spesso per manifestare i loro progressi, ma anche per tornare sui loro passi quando qualcosa non è andata per il verso giusto. Tuttavia, ci sono personaggi che hanno lasciato il segno pur apparendo soltanto una volta nel famoso programma in onda su Real Time.

Una di queste storie riguarda Thederick Barnes, un giovane americano che si è recato presso la clinica di Houston in Texas, per sistemare i suoi seri problemi legati all’obesità grave. Il suo peso aveva raggiunto e superato i 300 kg di peso, e la situazione era diventata preoccupante. Il dottor Now si è messo all’opera per far guarire il ragazzo, ma il percorso è stato lento e anche difficile.

Vite al limite, il “giallo” di Thederick Barnes e della sua “guarigione” dall’obesità

Come ha riportato il magazine TvOvermind.com, attorno al percorso di guarigione del giovane ci sono stati alcuni “gialli”. Uno di questi riguardava la privacy del ragazzo, visto che si parlava di un divieto della produzione di pubblicare foto della sua trasformazione. Cosa smentita, ma che ha aumentato il mistero. Infatti il ragazzo per un periodo ha avuto i profili social disattivati, ma questi sono poi tornati attivi. Le foto pubblicate hanno in effetti mostrati i suoi interessanti progressi. Oggi, in effetti, appare in grande forma.

In realtà la spiegazione è questa: ai pazienti del dottor Now viene chiesto di non mettere foto prima che le puntate vadano in onda. In poche parole si vuole evitare un effetto spoiler. E infatti il sito TvOvermind.com conferma che oggi Thederick sta bene e che ha ritrovato uno stato di forma niente male. Sicuramente la stazza oversize rimane, ma di certo i problemi di obesità gravi sembrano essere rimasti alle sue spalle.