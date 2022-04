Ex allieva di Amici esce allo scoperto con la fidanzata: coming out sui social

Dopo la sua esperienza ad Amici 21, l’ex concorrente di Maria De Filippi ha scelto di rompere il silenzio e di fare coming out sui social.

Amici 21 ha da poco debuttato sul piccolo schermo degli italiani, il sabato sera, con la fase serale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Nonostante il debutto, però, come i fedeli sostenitori del programma sapranno bene, la trasmissione va in onda da svariati mesi nel pomeridiano in quanto per loro l’anno scolastico è iniziato già da settembre 2021. Non tutti gli allievi, infatti, sono riusciti ad arrivare alla fase del serale ma nonostante ciò sono riusciti a conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani.

E’ il caso della cantante di Amici 21 in questione che dopo la fine della sua partecipazione al talent, ha deciso di fare coming out sui social.

Amici 21: l’ex allieva di Rudy Zerbi fa coming out

Il suo percorso ad Amici 21, che da poco ha mandato in onda un’eliminazione che ha fatto discutere seguito dall’abbraccio più bello che ha commosso il web, non è stato affatto breve ma purtroppo non è riuscito a proseguire come sperato in quanto Rudy Zerbi, suo mentore, non ha potuto ignorare che la sua posizione era sempre in fondo alla classifica dei musicisti che si trovavano a giudicare le esibizioni degli allievi e per questo motivo ha dovuto abbandonare il programma.

Ora però la strada di Nicol Castagna sembra essere tutta in salita e sui suoi canali social ha deciso di fare coming out mostrandosi più serena che mai al fianco della sua fidanzata Carlotta Franceschini, già nota agli utenti della rete per essere una giovane personalità del web.

Nicol Castagna ha fatto coming out dopo Amici 21 e la sua felicità nel mostrarsi accanto alla sua compagna ha riempito di gioia i suoi fedeli sostenitori, che non la vedevano così al settimo cielo da diverso tempo e sono sicuri che questo sentimento positivo avrà senza alcun dubbio una certa influenza anche sulla sua arte che ora più che mai è pronta a decollare e farsi conoscere al grande pubblico.