Isola dei Famosi daytime 11/04/22, furiosa lite prima della diretta: i naufraghi ai ferri corti

All’Isola dei Famosi è scoppiata una furiosa lite prima della diretta di questa sera. I naufraghi sono ai ferri corti.

L’Isola dei Famosi ritorna sul piccolo schermo degli italiani con il suo daytime. Un daytime davvero speciale in quanto anticipa la diretta di questa sera, sempre e solo su canale 5, in compagnia di Ilary Blasi e i suoi fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Questa sera non mancheranno di certo i colpi di scena, in quanto dobbiamo scoprire il verdetto del pubblico del piccolo schermo sul chi far proseguire o meno la propria avventura all’interno del programma e a contendersi la permanenza sono le coppie formate da Clemente Russo e Floriana Secondi e quella che vede Ilona Staller e Nicolas Vaporidis giocare insieme per la prima volta.

Oltre alle sorprese che avremo avuto di poter vedere questa sera, non mancano nemmeno quelle avvenute nelle scorse ore perché all’Isola dei Famosi la tensione è alle stelle tra i naufraghi più amati di sempre.

Scoppia la lite all’Isola dei Famosi: Jeremias ed Edoardo ai ferri corti

Il daytime dell’Isola dei Famosi parte con il botto, mostrandoci subito una lite tra due coppie. Ad innescare il tutto è stato il ritorno di Guendalina ed Estefania che sono tornate portando i cocchi a tutti i loro compagni di viaggio. Clemente, seguito a ruota dai Rodriguez, ha chiesto loro dove li avessero trovate ma le ragazze hanno preferito rispondere senza indicare il luogo in questione ma affermando che è un segreto che non vogliono rivelare.

Gustavo e Jeremias Rodriguez non hanno affatto reagito bene ed hanno accusato le due ragazze di voler fare soltanto show perché interessante alle telecamere e non al bene del gruppo. Le due si sono piuttosto risentite, in quanto hanno fatto un gesto per tutti loro e si aspettavano almeno un grazie considerando che avrebbero potuto mangiarsi i cocchi di nascosto senza portare nulla a loro.

Edoardo Tavassi ha difeso Guendalina chiedendo anche al giovane Rodriguez come mai nelle scorse ore fosse freddo con lui. Quest’ultimo ha sempre negato per poi ammettere che ritiene che la loro coppia sia interessata soltanto ai reality e alla visibilità.

“Ti da fastidio per Nicolas?” ha chiesto il Tavassi, facendo riferimento al suo rapporto con l’attore, che è stato stroncato dalla ex, ma lui ha negato il tutto.