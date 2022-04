Marcello Sacchetta presto papà: la dedica al figlio e alla compagna Giulia da pelle d’oca. Il messaggio su Instagram è davvero emozionante

Si tratta di uno dei protagonisti più amati di “Amici“: Marcello Sacchetta è un ballerino provetto che ha uno stile unico e un carisma che ha sempre affascinato il pubblico del talent di Canale 5. Ha iniziato il suo percorso da ballerino sin da piccolo, cominciando poi una carriera prestigiosa che lo ha portato a partecipare come giovane concorrente al programma di Maria De Filippi. Non è riuscito a vincere, ma dopo l’eliminazione è rientrato in organico, riuscneod a diventare un elemento fisso del gruppo di ballo del programma e un insegnante. In questa nuova veste ha trovato la sua vera dimensione, ed è apprezzato dagli alunni e da tutti i componenti del programma.

La sua arte e la simpatia lo rendono unico e molto apprezzato. I fan del programma lo apprezzano per il suo amore sempre apertamente dichiarato per la sua fidanzata, Giulia Pauselli, anche lei ballerina ed ex concorrente del programma. Una storia cominciata molti anni fa e che sta diventando sempre più importante, tanto che lei aspetta un figlio.

L’emozionante dedica per il futuro papà Marcello Sacchetta

Marcello è felicissimo ed emozionato, tanto che ha pubblicato un bellissimo messaggio social su Instagram con una foto emozionante. Si vede lui vicino al pancione della compagna, e la sua gioia per la dolce attesa è tutta descritta nel messaggio che accompagna la foto. “Ma ti rendi conto che aspettiamo un bambino? Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplode il cuore – ha scritto su Instagram – quando torni a casa dal lavoro faccio branco con Giotto e Marlù nel festeggiarti come se non ci vedessimo chissà da quanto. Come sei bella amore mio”.

“Come sta mio figlio oggi? Che avete fatto? Si muove? Fammi sentire! Non vedo l’ora di conoscerti piccolo mio.. Vi amo”. Davvero belle le parole del ballerino, che hanno fatto il pieno di like. La curiosità è che Giulia, in passato, ha avuto un flirt con Stefano De Martino di cui parlò molto: eppure lui e Marcello sono rimasti in ottimi rapporti.