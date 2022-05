Beatriz Marino, chi è l’ex fidanzata di Roger Ballduino: età e una storia mai finita

Beatriz Marino, chi è l’ex fidanzata di Roger Balduino, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022: età, carriera e una storia mai finita.

Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger Balduino, sbarca all’Isola dei Famosi 2022 per un confronto tra Roger ed Estefania con cui Balduino ha iniziato una storia d’amore sulle spiagge dell’Honduras. Beatriz, dopo aver avuto modo di parlare con Roger e con la stessa Estefania dallo studio milanese del reality, ha deciso di confrontarsi faccia a faccia con Roger.

Ma chi è Beatriz Marino? Quandi anni ha? Come ha conosciuto Roger Balduino e perchè la loro storia è finita, a quanto pare, prima della partenza di Roger per l’Isola dei Famosi 2022.

Tutto su Beatriz Marino: età, carriera e vita privata sull’ex fidanzata di Roger Balduino che sbarca all’Isola dei Famosi 2022

Beatriz Marino sarebbe nata nel 1992 e avrebbe 30 anni esattamente come Roger Balduino. Attualmente, Beatriz vive a Milano e la storia con Roger sarebbe finita poco prima che Balduino cominciasse ufficialmente l’avventura all’Isola dei Famosi 2022.

Durante una delle sue prime presenze nello studio di Milano dell’Isola dei Famosi 2022, ad Ilary Blasi, Beatriz ha parlato della sua storia con Roger confrontandosi anche con quest’ultimo. “Sei sicuro di quello che stai facendo lì’? – ha detto Beatriz Marino durante il collegamento con Roger -. Ho visto che hai già dimenticato tutto quello che mi hai detto prima di partire. Già so che quando uscirai tornerai da me, ma devi farmi il favore di dimenticarti il mio indirizzo. Divertiti. Io farò lo stesso a Milano. Io non ti riconosco, non mi cercare. Per me finisce qui”.

Roger ha ribadito l’intenzione di continuate la storia con Estefania la quale, a sua volta, ha spiegato di conoscere tutto del passato di Roger e di essere sicura della storia che sta vivendo. Estefania, questa sera, è sbarcata in Honduras per confrontarsi con Roger e con l’intenzione di riconquistare Roger.

Ilary Blasi, infatti, dopo averle proposto di partire per l’Honduras, le ha chiesto: “Sei sicura che sceglierà te?”. Beatriz si è mostrata molto sicura e, sull’Isola, avrà sicuramente modo di raccontarsi svelando nuovi dettagli non solo della propria vita privata, ma anche della storia vissuta con Roger.