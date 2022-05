“Lulù non può stare con Manuel, si sveglia alle 14”: la Selassiè replica a Pomeriggio 5

Lulù Selassiè, dopo le critiche ricevute a Pomeriggio 5 da Patrizia Groppelli per la fine della storia con Manuel Bortuzzo, risponde così.

L’addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è stata oggetto di discussione nella puntata di Pomeriggio 5 del 2 maggio. Barbara D’Urso è tornata a parlare della decisione di Manuel di chiudere la relazione con Lulù ricordando le parole dette da Alex Belli nel suo studio. Belli che, con Lulù e Manuel ha vissuto tre mesi nella casa del Grande Fratello Vip, ha spiegato di aver assistito ad una discussione telefonica tra Manuel e Lulù mentre quest’ultima si trovava nel suo studio per uno shooting fotografico nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio 5.

In seguito a tali dichiarazioni, Lulù ha cancellato dal proprio profilo Instagram le foto che le ha fatto Belli mentre Clarissa, pur senza nominare l’attore, su Twitter, ha scritto: “Delle volte vedo tanta gente parlare a vanvera, un tempo mi arrabbiavo adesso rido,perché l’idiozia e l’ignoranza mi fanno sorridere. Anyway have a nice evening“. Nella puntata di Pomeriggio 5 del 2 maggio, alcuni opinionisti della D’Urso, hanno criticato Lulù mettendo in dubbio la sua capacità di poter stare accanto a Manuel. Su Twitter, i fan della Selassiè si sono subito prodigati per difenderla e la reazione della stessa Lulù non si è fatta attendere.

Lulù Selassiè, la reazione alle critiche ricevute a Pomeriggio 5 per la storia con Manuel Bortuzzo

In silenzio, ma con dei semplici like, Lulù Selassiè risponde alle critiche ricevute nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 2 maggio da parte di Patrizia Groppelli. Nel commentare la fine della storia tra Lulù e Manuel che, dopo la rottura, è stato pizzicato con l’ex fidanzata Federica e che ha ricominciato a seguire anche su Instagram, Patrizia Groppelli ha detto:

“Lulù è troppo giovane per stare con un ragazzo che, comunque, deve fare sport. Lulù è una che si sveglia tutti i giorni alle due del pomeriggio. Stanno in casa a non fare niente. E’ chiaro che i genitori erano preoccupati. Una che assapora il successo, assapora la fame, dorme tutto il pomeriggio e non fa fare sport al ragazzo e i genitori erano preoccupati”.

Parole che hanno scatenato la dura reazione dei fan della Selassiè la quale, su Twitter, non solo ha apprezzato le parole delle sue “fatine”, ma ha lasciato anche dei like difendendosi in silenzio.

Tra i twett a cui Lulù ha lasciato il proprio like rispondendo così alle critiche spicca anche quello in cui una ragazza ricorda le parole dette da Manuel nella sua prima intervista rilasciata a Verissimo nel corso del quale pianse per la Selassiè dichiarandosi molto innamorato.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, parlando dell’atteggiamento che Lulù aveva nei confronti della sua disabilità, Manuel disse: “E’ raro trovare un’anima così pura a cui non interessa niente del resto e che ti risolve i problemi che ti fai da anni con un ‘vabbè non si fa, non è un problema’. La semplicità, la bontà e l’amore puro sta nelle piccole cose. La cosa più bella che lei mi ha regalato sono gli sguardi, è come mi guarda e la voglia che ha di starmi vicino senza dover fare niente. E’ una cosa unica”.

Manuel, inoltre, aveva elogiato Lulù anche nell’intervista rilasciata ai microfoni di Alfonso Signorini. Nel raccontare le difficoltà che ogni giorno deve affrontare, Manuel aveva detto: “Si, lei appoggia qualsiasi cosa con grandissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore, però non tutte le persone sono Lulù“.