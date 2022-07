Quali sono i segni zodiacali più offensivi? Ecco i primi tre in classifica

Questi tre segni zodiacali sono spesso molto offensivi. A volte non se ne rendono nemmeno conto. Pensi che il tuo segno si trovi sul podio?

Hai mai pensato che una persona, con il suo comportamento, risultasse offensiva e fastidiosa? Sappi che quella persona forse neanche si è resa conto di ciò che ha fatto o detto. Hai capito bene, non sempre le offese vengono dette per colpire qualcuno. Può capitare di dire qualcosa in maniera involontaria o in totale buona fede. E capita più volte di quanto tu possa credere.

Il motivo? Spesso la gente è sbadata o non pensa a ciò che dice, altre volte è soltanto un po’ troppo superficiale. Ma c’è anche un altro fattore che può farci capire se una persona è offensiva in maniera involontaria: il segno zodiacale di appartenenza. Alcuni segni dello zodiaco risultano offensivi a causa di comportamenti che non piacciono agli altri ma spesso non se ne rendono nemmeno conto. Ecco la classifica dei segni zodiacali più offensivi.

I segni zodiacali più offensivi: il podio

Acquario: al terzo posto in classifica troviamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto ironico e spesso non viene compreso. A volte si fa confusione tra l’ironia e l’offesa. L’Acquario non è offensivo, prova soltanto ad essere sarcastico con gli altri. Ad esempio, se sta guidando, l’Acquario potrebbe dire qualche parolina nei confronti di un’altra persona al volante, la quale potrebbe interpretare male. E spesso finisce tutto in rissa!

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è un perfezionista, ama il proprio lavoro e utilizza un linguaggio privo di filtri. Spesso può capitare che il linguaggio di questo segno non venga compreso fino in fondo, anche se si tratta di una conversazione su temi leggeri o futili. Il segno della Vergine attira molte antipatie a causa del suo modo di esprimersi ma non può farci niente, non riuscirà mai a non dire ciò che pensa.

Toro: questo segno occupa il primo posto in classifica. Il Toro usa l’ironia in maniera naturale ma non tutti riescono a cogliere il vero significato delle sue parole. E così, può capitare di fare discussioni evitabili perché dall’altra parte c’è qualcuno che si sente offeso. Il Toro è un ottimo comunicatore ed è una persona molto selettiva. Non hai capito cosa voleva dire? È un problema tuo, chi è nato sotto questo segno zodiacale non abbasserà mai i suoi standard per venirti incontro, a costo di farsi odiare da tutti.