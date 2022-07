Ilary Blasi irriconoscibile: dopo le vacanze in Africa, il look è sorprendente

Il look sorprendente dopo le vacanze in Africa: Ilary Blasi è irriconoscibile

E’ un periodo veramente difficile per Ilary Blasi. Lunedì 11 luglio è uscito l’annuncio della separazione all’Ansa che riguarda il matrimonio della showgirl con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

I paparazzi, i settimanali e i gossipari sono tutti alla ricerca di informazioni in più, mentre i due ex coniugi scappano dalle telecamere. Ilary, infatti, è partita per un viaggio in famiglia in Africa dopo l’uscita della notizia.

Dopo nemmeno due settimane dalla notizia, la Blasi è irriconoscibile e si mostra con un look sorprendente. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo 20 anni di amore, si stanno per separare. Le motivazioni non sono ben note e nessuno dei due ha interesse nel raccontare pubblicamente quanto è accaduto.

Appena uscita la notizia, Ilary vola in Tanzania con i suoi tre figli: Chanel, Cristian e Isabel, mentre Totti fa una scelta che fa male. La conduttrice dell’Isola dei Famosi mostra i momenti spensierati sul suo profilo Instagram fuggendo dai paparazzi e dai rumor italiani.

Ma adesso Ilary è irriconoscibile. Sul suo profilo social si può vedere la showgirl che indossa un look sorprendente.

La donna si trova sulle scale mobili di quello che sembrerebbe un aeroporto o un centro commerciale. Indossa una felpa nera di Balenciaga, i leggings neri, gli occhiali da sole scuri e le scarpe New Balance con i calzini bianchi.

Si riconosce che è lei solo dai capelli biondi che spuntano dal cappuccio della felpa. E’ evidente che Ilary non abbia affatto voglia di essere paparazzata in questo difficile momento.

Secondo quando riporta il settimanale Chi, la causa della fine del matrimonio di Francesco e Ilary è data dalle foto esclusive dell’ex calciatore sotto casa della modella Noemi Bocchi.

“Il problema non era quello di avere una nuova storia nella sua vita, ma di averla messa nella condizione della moglie tradita davanti all’Italia intera, nel momento di massima visibilità televisiva per lei” si legge sul magazine.

Molte persone hanno cercato di mantenere la privacy in quel periodo e quelle foto l’hanno sbugiardata davanti a tutta Italia.

“Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi” rivela il giornalista di Chi, mentre un amico svela nuove verità.

Mamma mia che confusione. Ilary Blasi è irriconoscibile e capisco benissimo il motivo. Adesso la showgirl è tornata a Roma con tantissimi fan che ne vogliono sapere di più. La situazione è veramente critica