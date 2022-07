Salta il matrimonio della vippona: dopo il danno la beffa

L’ex vippona di Alfonso Signorini ha ammesso di essere stata costretta a rimandare il suo matrimonio. Dopo il danno è arrivata anche la beffa.

L’ex vippona di Alfonso Signorini non sta di certo passando un periodo facile. La concorrente, infatti, negli scorsi giorni è stata portata di corsa in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato una gravidanza extrauterina. Fortunatamente, nonostante i vari interventi ed un grosso spavento, la vippona è fuori pericolo anche se ha bisogno di tanto tempo per potersi riposare per tornare in forze.

Raggiunta dai microfoni di Fanpage, Guenda Goria ha ammesso tutto rivelando del periodo non proprio difficile che è stata costretta a passare e che ha superato soltanto grazie all’aiuto dei medici e al supporto e all’amore della sua famiglia. Purtroppo però questo ha comportato anche altre conseguenze nella sua vita, non solo dal punto di vista fisico, in quanto è stata costretta a rimandare le nozze con Mirko Cangitano, il suo attuale compagno.

L’ex vippona Guenda Goria rimanda le nozze: la batosta dopo il periodo buio

Guenda Goria ha ammesso di stare bene dopo aver ricevuto tutte le cure necessarie ma che purtroppo è stata costretta a rimandare il suo matrimonio con Mirko Cangitano, noto al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver preso parte all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso che ha visto trionfare Maria Laura De Vitis.

Come mai però l’ex vippona, che non sarà rimasta indifferente di fronte alle lacrime e dramma della sua collega, ha dovuto rimandare le nozze? La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha ammesso che ora deve soltanto riposare e per questo motivo non sarebbe l’azione più indicata sposarsi in autunno ed ha preferito rimandare il lieto evento durante la prossima primavera in modo tale che avrà recuperato totalmente le forze e si sarà lasciata questo brutto periodo alle spalle.

Guenda Goria dopo il ricovero sta bene, ma ora ha soltanto bisogno di un po’ di tempo per riprendersi e siamo sicuri che grazie al supporto dei medici e della sua famiglia riuscirà a tornare quella di sempre.