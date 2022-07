L’incredibile rivelazione: “Non va più d’accordo con Meghan”

Dopo tanti anni, il loro rapporto sembra ormai destinato a terminare. Meghan Markle non ne vuole più sapere, non c’è più niente da fare ormai

Meghan Markle ha sempre avuto un carattere molto forte. L’ex attrice statunitense è nota per la sua personalità, sin da quando frequentava i set cinematografici. La sua forza di persuasione ha convinto diversi registi a darle delle parti importanti e lei ha sempre ricambiato con una grandissima professionalità. Il successo che ha ottenuto interpretando Rachel Zane in Suits sarà difficilmente dimenticato dagli appassionati di questa serie televisiva.

La Duchessa di Sussex ha avuto diversi screzi con dei membri della Royal Family, anche se non sempre l’opinione pubblica britannica si è schierata dalla sua parte. Quando ha dichiarato di aver spinto la sua famiglia a lasciare il Regno Unito a causa di alcune frasi razziste pronunciate nei suoi confronti, i sudditi inglesi non hanno preso bene la separazione tra il Principe Harry e la sua famiglia di origine.

Il trasferimento negli Stati Uniti d’America dei Sussex è ancora oggi motivo di contrasto tra Meghan e alcuni membri della corona britannica. Nelle ultime ore circolano delle voci di un presunto litigio tra l’ex stella di Hollywood ed una parente di suo marito. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

Meghan e il litigio con Camilla

Meghan Markle e Camilla Shand hanno sempre avuto un ottimo rapporto, almeno fino ad un paio di anni fa. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Mirror, l’ex attrice statunitense e Camilla, la quale ha da poco ricevuto una bella notizia, avrebbero rotto la loro amicizia a causa di una promessa non mantenuta da parte di Meghan. I fatti risalgono al marzo 2020, quando i Sussex vivevano in Canada e non si erano ancora trasferiti negli Stati Uniti d’America.

I Sussex erano tornati a Londra per qualche giorno in occasione del Commonwealth Day, uno dei tanti inviti che la coppia ha ricevuto dalla Regina Elisabetta in questi anni. Camilla aveva preparato un discorso in occasione della festa delle donne. La Duchessa di Cornovaglia avrebbe dovuto parlare al Women Of The World Festival e avrebbe voluto denunciare le violenze subite dalle donne negli ultimi anni.

Proprio a causa dell’importanza del tema, Camilla aveva chiesto agli altri membri della Royal Family di non organizzare altri eventi in quella giornata, per non oscurarla. Tutti mantennero la promessa tranne Meghan Markle, fino a quel momento molto vicina alla futura regina consorte. La moglie di William improvvisò una sorta di set fotografico che fece passare in secondo piano il discorso della Shand. Secondo il Mirror, da quel momento il rapporto tra le due duchesse non è stato più lo stesso.