Addio Ilary Blasi e Totti: arriva la frecciatina che fa più male!

Dopo l’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti arriva la frecciata che fa più male. Dopo le sue dichiarazioni non ci sono più dubbi.

L’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti, inutile negarlo, nonostante sia avvenuto qualche mese fa, fa ancora rumore in quanto il pubblico è rimasto profondamente sconvolto dalla separazione dei loro beniamini poiché venivano considerati come una delle coppie più solide appartenenti al mondo dello spettacolo.

Purtroppo però tutte le cose belle sembrerebbero avere una fine e tutti hanno commentato quanto accaduto, sia persone comune che appartenenti al mondo dello spettacolo. Un commento però, arrivato sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che in questa storia ha avuto un ruolo chiave, n’è arrivato uno che sembrerebbe essere una vera e propria frecciata alla coppia.

Ma chi ha fatto questo commento? Stiamo parlando del più grande showman italiano: Fiorello, che non si è di certo risparmiato lanciando quella che sembrerebbe essere una frecciata a Totti e Ilary.

Fiorello lancia una frecciata a Ilary Blasi e Totti? La frase non lascia dubbi

Fiorello, proprio come Totti e Ilary, tra l’altro Noemi Bocchi sembrerebbe dover temere il peggio, durante il corso di questi giorni ha deciso di rompere il silenzio e di parlare della sua storia d’amore e fin qui non c’è assolutamente nulla di male. Peccato però che le sue parole siano sembrate quasi una frecciata alla coppia scoppiata da poco. Ecco perché:

“Puoi anche dire che, in un periodo di gente che si separa, in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti” ha dichiarato lo showman e agli utenti della rete le sue parole sono sembrate essere una chiara frecciata a quanto sta accadendo in questo periodo nel mondo della cronaca rosa e non si aspettavano un commento simile da parte sua in quanto difficilmente si è esposto sul mondo del gossip.

Fiorello ha commentato la rottura tra Totti e Ilary oppure il suo era un pensiero generico che nulla ha a che fare con il mondo della cronaca rosa? Ai posteri l’ardua sentenza.