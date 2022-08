L’ex gieffino a luci rosse a 81 anni: il racconto delle sue performance sconvolge i giovani

L’ex gieffino, che ha preso parte all’edizione condotta da Alfonso Signorini nel 2020, ha sconvolto i giovani con il racconto delle sue performance a luci rosse all’età di 81 anni.

L’ex gieffino ha deciso di rompere il silenzio in merito ad un argomento che ha spiazzato i giovani in quanto non si sarebbero mai aspettati una simile confessione. Dopo di tutto l’ex concorrente di Alfonso Signorini non si è mai nascosto dietro ad un dito affrontando argomenti che spesso sono stati considerati tabù o scomodati.

Negli scorsi giorni, infatti, ai microfoni di Riccardo Signoretti, Fabio Testi ha fatto una confessione bollente parlando delle sue prestazioni sotto le lenzuola all’età di 81 anni che non avrebbe nulla da invidiare ai giovanissimi.

Fabio Testi non si trattiene: la confessione bollente dell’ex gieffino

Fabio Testi non è riuscito a trattenersi e durante il corso dell’ultima intervista che ha rilasciato ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare com’è la sua vita sotto le lenzuola. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, dove non è mancata la sconvolgente sconfessione di una sua collega, ha ammesso che la sua vita passionale è migliorata molto con il passare degli anni preferendola rispetto a quella di quando era giovane. Il motivo? Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito.

“Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi” ha ammesso con estrema sincerità durante il corso dell’intervista che ha rilasciato proprio di recente. L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha sconvolto i giovani ma dopo di tutto non si è mai nascosto dietro ad un dito, rivelando sempre le cose come stanno senza avere paura della reazione del pubblico che è rimasto abbastanza spiazzato di fronte alle sue parole.

Fabio Testi ha sconvolto i giovani come soltanto lui sa fare parlando della sua vita passionale, che molto spesso viene data per scontata per le persone non proprio giovanissime mentre ha dimostrato che dopo di tutto per l’amore non c’è un limite e che l’età è soltanto e puramente un fattore anagrafico e non bisogna farsi influenzare da questo per godersi la propria vita.