E’ tornata a casa! Gran festa a casa di Al Bano, la foto non lascia più dubbi

Al Bano Carrisi può tirare un sospiro di sollievo. Finalmente lei è tornata a casa e a Cellino San Marco c’è aria di festa!

Al Bano Carrisi non si è mai fermato un secondo nemmeno durante il periodo estivo, portando in giro per il mondo la sua bella voce e la sua amata musica. Ora però può tirare un respiro di sollievo in quanto dopo il duro lavoro è pronto a godersi qualche giorno di relax prima del ritorno in tv, in quanto ricoprirà ancora una volta il ruolo di coach a The Vocie Senior in coppia con sua figlia Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso.

Il cantante però non è l’unico ad essere tornato a casa. Nelle scorse ore, attraverso i social, è stato confermato il ritorno a Cellino San Marco proprio di lei che ha finalmente fatto ritorno lì dove tutto è iniziato.

Al Banno Carrisi al settimo cielo: finalmente è tornata a Cellino San Marco!

Al Bano Carrisi, che ha ricevuto una proposta audace da parte di Loredana Lecciso, non appena fatto ritorno a Cellino San Marco ha avuto modo di ritrovarsi con lei. Ovviamente stiamo parlando del suo primo amore: Romina Power.

La cantante, infatti, ha ricondiviso sui social una Instagram Stories di suo figlio Yari in cui sono immortalati proprio nella tenuta del leone di Cellino San Marco. La Power è finalmente tornata a casa dopo che aveva trascorso il periodo del lockdow del 2020 proprio lì in compagnia degli affetti più cari.

A Cellino San Marco ora si respira aria di feste e già i fan continuano a sperare che qualcosa possa riaccendersi tra Al Bano e Romina ma i due sono diventati soltanto due buoni amici e niente di più. Il cuore del cantante ormai batte soltanto per la Lecciso e lei in una recente intervista ha confidato che proprio ultimamente sono riusciti a trovare quella sintonia che avevano un tempo. Segno che le cose tra loro non sono mai andate bene come in questo preciso momento della loro vita.

Romina Power è tornata a Cellino San Marco, mandando in tilt gli utenti della rete come soltanto lei sa fare.