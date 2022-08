“Far vedere i sorci verdi”, sai cosa c’entrano i sorci?

Hai mai utilizzato l’espressione “gli farò vedere i sorci verdi”? Sai cosa significa? E cosa c’entrano i sorci? Ecco tutte le risposte

Alcune espressioni entrano nel lessico ordinario, anche quando sono curiose o divertenti. Spesso utilizziamo dei modi di dire senza nemmeno sapere la loro reale origine, li diciamo e basta, con leggerezza. Se ti fermi un istante, però, riuscirai a renderti conto che a volte utilizzi dei termini o delle frasi che sembrano non avere alcun senso, se inserite in un determinato contesto. Eppure non è così, nulla è come sembra.

Sai cosa vuol dire l’espressione “far vedere i sorci verdi”? Si tratta di una frase che si utilizza nel momento in cui qualcuno vuole utilizzare dei metodi forti e decisi, mettendo paura ad altre persone. Questo modo di dire è ormai molto diffuso nella lingua italiana, eppure la sua origine è molto curiosa. Ci avevi mai pensato? Sai da dove deriva questo modo di dire? Scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte che cerchi.

Sorci verdi, da dove arriva questo modo di dire

L’espressione che vogliamo analizzare oggi viene da molto lontano. “Far vedere i sorci verdi” a qualcuno vuol dire intimorirlo, usando metodi forti e decisi. Chi vede i sorci verdi deve aver paura dell’altra persona. Sai da dove deriva questo modo di dire? Questa curiosità, esattamente come tutte le altre che abbiamo trattato in questi giorni, è molto intrigante ma poco conosciuta. Ecco tutto ciò che devi sapere.

Questo modo dire è stato utilizzato per la prima volta a cavallo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Una squadra di aerei, la numero 205 della Regia Aeronautica, si occupa di missioni militari in quel periodo e aveva uno stemma. Come tutte le squadriglie, anche la numero 205 aveva la sua mascotte. In questo caso, le mascotte erano tre: dei topolini verdi disegnati sulla fusoliera di ogni aereo.

Prima di partire per una missione, il capitano della squadra incitò i suoi uomini invitandoli a mostrare i sorci verdi agli avversari durante la battaglia. Voleva intendere che, quando il nemico fosse arrivato a contatto con l’aereo della squadra numero 205, avrebbe dovuto avere paura dello stemma disegnato sulla fusoliera. Da quel momento in poi, l’espressione “far vedere i sorci verdi” è diventata tipica di vuol incutere timori negli altri attraverso dei metodi forti e decisi.