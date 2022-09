Royal Family: un momento terribile per lei, ha rischiato di morire

Non c’è pace per la Royal Family britannica. Un importante membro ha messo a rischio la sua vita a causa di un gesto estremamente pericoloso: ha rischiato di morire

La Royal Family inglese è sempre stata al centro di numerosi scandali. I tabloid britannici hanno consumato fiumi di inchiostro negli ultimi decenni per descrivere le vicende della famiglia dei Windsor, sempre molto amata e seguita dai propri sudditi. La Regina Elisabetta è stata messa a dura prova negli ultimi anni, soprattutto da quando è morta Diana Spencer in un tragico incidente a Parigi, il 31 agosto del 1997.

Dopo quell’episodio ne sono successe di tutti i colori. L’ultimo scandalo ha coinvolto Harry e Meghan, protagonisti della ‘Megxit’, cioè l’addio al Regno Unito per un comodo trasferimento negli Stati Uniti d’America, avvenuto all’inizio del 2020. La coppia oggi vive in una meravigliosa villa a Montecito, in California, nella Contea di Santa Barbara. Nelle ultime ore in Inghilterra si parla di un membro che ha messo a rischio la propria vita a causa di un gesto estremo: ecco tutti i dettagli di questa spinosa vicenda.

Quando Diana ha rischiato di morire (ed era anche incinta)

In Francia è andato in onda un documentario intitolato Diana Confidentiel, presentato da Ophélie Meunier durante la trasmissione Zone Interdite. Questo speciale ha raccontato alcuni episodi inediti sulla vita di Diana Spencer. Il programma è andato in onda il 23 agosto, pochi giorni prima del venticinquesimo anniversario della sua morte. La trasmissione ha scatenato diverse polemiche a causa del suo contenuto.

L’episodio è stato raccontato dal biografo Andrew Morton, il quale ha riportato le lancette indietro nel tempo fino al Natale del 1981. La Principessa Diana era a Sandringham, dove solitamente trascorreva le vacanze natalizie, in compagnia di Carlo. A seguito di una lite molto accesa con suo marito, Diana avrebbe deciso di fare un gesto estremo, mettendo in risalto tutte le sue debolezze.

In quel periodo, la Principessa del Popolo soffriva molto a causa dei continui tradimenti di suo marito. Diana era incinta e aspettava il suo primo figlio ma si lanciò lo stesso dalle scale, rischiando seriamente di morire. Per fortuna non ci furono conseguenze per lei e per William, che nacque alcuni mesi dopo, nel giugno del 1982. Secondo il biografo, Lady Diana restò a terra per diverse ore e fu la Regina Elisabetta a trovarla e ad aiutarla a rialzarsi.