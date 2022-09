Incoronazione Carlo III d’Inghilterra: ecco dove vederla in diretta

Carlo III d’Inghilterra sta per essere incoronato re a 73 anni. Ecco dove puoi vedere la cerimonia in diretta.

Il mondo intero è pronto a dire addio al principe Carlo in quanto, dopo la scomparsa della regina più amata di sempre, sarà incoronato Carlo III d’Inghilterra. In molti sono curiosi di vedere questo evento tanto atteso, in quanto ha segnato la storia della famiglia reale perché mai nessun altro reale era diventato re all’età di 73 anni.

Un vero e proprio record. Tant’è che in molti avevano sospettato che fosse pronto ad abdicare per cedere il suo posto al principe William, ma invece così non sarà in quanto ha intenzione di guidare il paese con al suo fianco Camilla, che diventerà regina d’Inghilterra.

Se anche voi siete curiosi di seguire l’evento storico più atteso di sempre, ecco dove potete seguirlo senza perdervi la cerimonia della famiglia reale inglese.

Dove vedere l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra

L’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra, che avverrà dopo il brutto gesto ai danni di Harry da parte della royal family, sarà trasmessa in mondovisione affinché chiunque voglia possa prendere parte, seppur a distanza, a questo storico evento della monarchia inglese.

Il futuro Re ha scelto di tenere il suo nome di battesimo aggiungendo però il tre e, pensate un po’, sarà il terzo Carlo a regnare dal 1600 e i suoi predecessori hanno vissuto in periodo di certo non facile per la storia del paese sperando che la storia non si ripeta ancora una volta anche se le premesse non sembrano essere delle migliori.

Buckingham Palace ha annunciato ufficiale, per tutti coloro che sono interessati a seguire l’evento, che tra qualche ora il consiglio della successione si riunirà alle ore 11 italiane presso il St James’s Palace a Londra per poi procedere con la cerimonia. Il tutto sarà trasmesso sul piccolo schermo degli italiani su Rai 1 e rete 4 alle ore 10:55. Senza dimenticare tutti gli altri canali dedicati al mondo delle news e della corretta informazione.

Tra pochi minuti, dunque, la monarchia inglese segnerà una nuova pagina della storia e i sudditi non possono che sperare per il meglio per l’inizio di questa nuova era.