Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Il look total black svela tutto

Aurora Ramazzotti presto mamma? Il gossip sulla presunta gravidanza non si ferma e lei svela tutta la verità con un look total black da urlo.

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno presto nonni? Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza sono pronti a formare una famiglia? Sono queste alcune delle domande più gettonate sul web da quando il settimanale Chi ha sganciato la bomba della presunta gravidanza di Aurora che aspetterebbe il primo figlio dal fidanzato Goffredo con cui vive una splendida storia d’amore che dura da cinque anni.

Nonostante i rumors e le indiscrezioni non si plachino, Aurora non ha commentato tutte le notizie che circolano da qualche settimana. Pur essendo tornata sui social, ha scelto la strada del silenzio decidendo di non confermare e non smentire tutto ciò che si sta dicendo. Tuttavia, i fan continuano a seguirla con affetto e un look sfoggiato ultimamente da Aurora ha fatto sorgere ulteriormente i dubbi al popolo del web.

Aurora Ramazzotti, il pancino c’è davvero? La foto con l’outfit total black insinua il dubbio

Dopo aver annunciato in esclusiva la presunta gravidanza di Aurora, Alfonso Signorini, direttore di Chi, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha spiegato che l’annuncio del proprio magazine ha fatto arrabbiare Aurora:

«Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima». La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che sarebbero pronti a diventare nonni per la prima volta, dunque, secondo quanto ribadito da Signorini, sarebbe davvero in dolce attesa.

Eppure, una foto pubblicata tra le storie del proprio profilo Instagram da Aurora, insinua il dubbio nei suoi fan.

Nella foto che vedete qui in alto, per l’evento “Il tempo delle Donne”, festa-festival di “Corriere della Sera” dedicata al mondo femminile, Aurora ha scelto di indossare un top e un pantalone aderenti, tutti rigorosamente total black e che esaltano il suo fisico. Nella foto, tuttavia, non c’è traccia del presunto pancino che, tuttavia, potrebbe essere ancora invisibile per la gravidanza che dovrebbe essere iniziata da pochi mesi.

Aurora, dunque, sta aspettando davvero il primo figlio? Il dubbio, per il momento, resta.