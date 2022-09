Signorini prende una drastica scelta al GF Vip: non avrebbe potuto altrimenti

Alfonso Signorini ha preso una drastica scelta a poche ore dal debutto della settima edizione del Grande Fratello Vip: non avrebbe potuto fare altrimenti.

Ci siamo. E’ finalmente iniziata la settima edizione del GF Vip e al timone del progetto c’è ancora una volta Alfonso Signorini. Il conduttore ha radunato il miglior cast di vipponi possibili per dare vita anche quest’anno al reality show di successo di canale 5 e nonostante siano trascorse soltanto poche ore, i concorrenti sembrerebbero aver già fatto breccia nel cuore del pubblico da casa che ha iniziato a seguirli con attenzione.

Nonostante siamo agli inizi, però, il conduttore si è trovato con le spalle al muro ed ha dovuto fare una drastica scelta affinché il programma potesse proseguire perchè c’è stato qualche impedimento che ha messo a rischio tutto quanto.

A rivelare la notizia è stato il portale di Davide Maggio, che ha rivelato la decisione di Alfonso Signorini per il GF Vip 7.

GF Vip: la drastica decisione di Alfonso Signorini poco prima della partenza

Alfonso Signorini ha iniziato quest’avventura con al suo fianco Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che è stata sostituita in Rai dall’amato duo, ed anche una bella gatta da pelare in quanto i concorrenti in questi giorni dovranno abbandonare la casa più spiata d’Italia a pochi giorni dall’inizio di quest’avventura a causa delle elezioni.

In un primo momento era stato chiesto loro di sottoporsi ad un periodo di quarantena prima di rientrare a far parte dello show, ma a conti fatti questa scelta non era possibile in quanto il programma avrebbe dovuto stoppare la sua messa in onda mandando all’aria ogni cosa. Per questo motivo, secondo quanto anticipa Davide Maggio, Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip avrebbe deciso di annullare il periodo di quarantena.

Una volta votato, infatti, i vipponi possono tranquillamente rientrare nella casa più spiata d’Italia e proseguire con il loro percorso come se nulla fosse. L’unica scelta possibile per non bloccare la messa in onda del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, dunque, non ha avuto altra scelta che agire in questo modo per il bene del programma.