Da Uomini e Donne a Miss Mondo è un salto: lei rappresenterà l’Italia!

By

Uomini e Donne sarà stato il trampolino di lancio, ma è Miss Mondo il contest del successo: ex concorrente di Maria De Filippi è il simbolo del nostro Paese!

I concorsi di bellezza sono da sempre fonte di intrattenimento, soprattutto interessano chi ama seguire le mode e i gossip del momento. La protagonista della notizia del giorno è un volto non sconosciuto al pubblico a casa. Infatti, vederla raggiungere questo importante traguardo fa impazzire i fan, soprattutto fa sperare in una possibile vittoria. Uomini e Donne ha segnato l’inizio di tutto, ma Miss Mondo è un sogno che diventa finalmente realtà.

Al giorno d’oggi è bene ribadire che i concorsi di bellezza non sono più quelli di una volta. Si cerca perlopiù di condividere messaggi di un certo peso, perché non è soltanto la celebrazione della bellezza standardizzata.

E’ la valorizzazione dei mille modi nei quali si possono manifestare ed esprimere fascino, eleganza e cultura. Quindi, tenetevi forte per la notizia è una vera bomba. L’Italia avrà una degna rappresentante.

Uomini e Donne è l’inizio, Miss Mondo è il traguardo!

Non è la prima volta che personaggi che hanno frequentato i set e i programmi di Maria De Filippi arrivano lontano. Sarà che Queen Mary sceglie bene e difficilmente si sbaglia, oppure si tratta solo di coincidenze? Ad esempio una ex star di Amici è diventata una Velina, ed è appena all’inizio della carriera! Proveniva sempre da un programma Mediaset condotto dalla De Filippi. Insomma, anche lei proviene da un suo format, ecco chi è.

Il nome Virginia Stablum suggerisce qualcosa? Facciamo un passo indietro, all’anno 2017 quando era una corteggiatrice di Nicolò Brigante, ai tempi tornista che proprio in finale la scelse come fidanzata.

Così, il programma si chiude con il lieto fine per la ragazza, anche se dopo poco tempo la relazione finisce male. Si attaccano pubblicamente e la loro storia finisce con l’amaro in bocca, specialmente per i fan che li avevano sostenuti fin dagli inizia.

Per quanto riguarda invece la sua vita, oggi raccontiamo che c’è una seconda finale andata a lieto fine. L’evento per la scelta di Miss Mondo 2022 è stato celebrato in Puglia, e sarà lei a rappresentare l’Italia!

Dedica questo traguardo a tutte le donne, perché da quest’anno non ci sarebbero state più limitazioni. Infatti, nel passato le donne sposate non potevano partecipare, nemmeno quelle con figli e addirittura quelle incinte! Ecco le sue parole:

“Sarò onoratissima di rappresentare l’Italia alle finali di Miss Universe e simbolicamente dedico questa vittoria a tutte le donne e al meraviglioso, complesso e magico mondo che rappresentiamo.”

Le auguriamo il miglior in bocca al lupo possibile. In attesa di novità, restiamo aggiornati.