Gianna Nannini sta con lei da 40 anni e nessuno lo sa! Finalmente svelato il mistero

Gianna Nannini è innamorata da 40 anni proprio di Lei, ma fino ad oggi nessuno conosceva la sua identità. Ora il mistero è stato svelato.

Gianna Nannini è senza alcun dubbio una delle voci più belle del panorama musicale italiano che durante il corso di questi anni di onorata carriera è riuscita a regalare tantissime emozioni al suo fedele pubblico. Nonostante attraverso la sua musica si sappia tanto della sua anima, della sfera privata della sua vita si sa poco e niente. Per questo motivo quando ha annunciato il matrimonio con Carla, i suoi fedeli sostenitori sono rimasti alquanto sorpresi ma non hanno potuto fare a meno di essere felici per lei in quanto finalmente ha scelto di ufficializzare la relazione con l’amore della sua vita.

In molti però sono curiosi di conoscere chi è la donna che ha conquistato il cuore della cantante, ma di lei purtroppo non si hanno a disposizione tantissime informazioni ma a svelare qualche curiosità in più è stata direttamente la Nannini rompendo il silenzio in merito a questa unione.

Carla: chi è la moglie di Gianna Nannini. Le due anni si amano da 40 anni!

Gianna Nannini, che ha realizzato il suo sogno di diventare mamma come da poco ha fatto una delle stelle più amate della tv, ha ammesso di essere innamorata di Carla da oltre 40 anni ma di non credere nel matrimonio. Allora il dubbio sorge spontaneo: per quale motivo hanno deciso di sposarsi? Il dubbio è presto risolto durante il corso di un’intervista che la cantante ha rilasciato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni dove ha rivelato come stanno davvero le cose.

“A Londra vivo da tempo. Sono anarchica, non credo al matrimonio“ ha subito premesso senza troppi giri di parole. “Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia” ha subito aggiunto. “Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo“ ha ammesso con grande onestà. “Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare” ha poi concluso rivelando che ha scelto di compiere questo importante passo per il bene di sua figlia.