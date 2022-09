Roberto Benigni, la triste confessione della moglie: ‘Non fa per noi’. Retroscena impensabile

La moglie di Roberto Benigni ha fatto una triste confessione, levando ogni possibile del dubbio sul perché di questa scelta.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi rappresentano una delle coppie più belle appartenenti al mondo dello spettacolo italiano. Grazie alle pellicole che hanno dato vita durante il corso di questi anni, sono riusciti a regalare incredibili emozioni al pubblico che li segue. Lo stesso pubblico che non può fare a meno di ammirarli non solo per la loro estrema professionalità, ma anche per il loro amore considerato che sono una delle coppie più innamorate di sempre.

In molti però si sono chiesti come mai i due non abbiano avuto figli durante il corso di tutto questo tempo trascorso insieme. La risposta è stata data dall’attrice in persona che ha rivelato perché lei e Benigni hanno scelto di non avere figli.

Nicoletta Braschi, moglie di Roberto Benigni, svela tutta la verità: la triste confessione

La moglie di Roberto Benigni, che ha stregato il pubblico con il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani, ha rivelato durante il corso di un’intervista il perché hanno scelto di non mettere su famiglia durante il corso di questi anni di amore insieme che non è di certo poco tempo considerato che sono ufficialmente sposati dal 1991.

L’attrice ha voluto sdognare il pregiudizio che ogni donna non vede l’ora di diventare madre, in quanto ha ammesso che non sempre è così e che non tutte avvertono il bisogno di mettere al mondo qualcuno per sentirsi realizzate o bene con se stessa. Questo è il suo caso in quanto ha scelto di non diventare mamma perché non sentiva dentro di sé l’istinto materno e per questo motivo ha scelto di evitare gravidanze.

“Non fa per noi” ha ammesso con estrema sincerità, preferendo non fare scelte di cui magari si sarebbe potuta pentire perchè non sentiva dentro di sé questa forte istinto di mettere su famiglia ma di rimanere lei e Roberto Benigni insieme e il tutto sembra funzionare alquanto bene considerato che non si sono mai separati, amandosi ogni giorno come se fosse il primo in cui si sono incontrati.