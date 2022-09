La dichiarazione della conduttrice è più che scioccante, è dolorosa! Nessuno avrebbe mai potuto credere a questo tragico epilogo.

Il mondo dello spettacolo è ricco di personalità uniche, ed ognuna vive una vita contraddistinta da alti e bassi. Per la conduttrice è arrivato l’ennesimo basso oppure si tratta di una scelta assunta con consapevolezza? Vi spieghiamo quanto accaduto, cerchiamo di vederci chiaro e raccontiamo la sua dichiarazione integrale.

La dichiarazione della conduttrice arriva forte e chiara, specialmente sciocca i fan come un fulmine a ciel sereno: sembrava andare tutto bene. Il terzo no di cui stiamo per parlavi è qualcosa di complicato, ma che non è detto che non possa avere il suo lieto fine.

Saltano fuori delle parole inedite che lasciano presagire che sia accaduto qualcosa di più grosso che non è ancora stato svelato del tutto.

Dichiarazione shock della conduttrice è online!

Non è la prima volta che la conduttrice sgancia una bomba come quella di oggi, già di recente aveva parlato di un possibile abbandono della tv. Ad oggi, molte cose sono cambiate, ma è certo che queste siano andate tutte per il meglio? Ecco quanto ha dichiarato ad un famoso giornale, sono le sue parole.

Stiamo parlando proprio di Antonella Clerici! La mitica conduttrice della Rai non ha abbandonato il suo ruolo, tanto che a Mezzogiorno in famiglia sembrava essere più felice che mai. Aveva anche affermato che presto sarebbe arrivato il suo “terzi sì”, appunto il matrimonio con il suo attuale compagno Vittorio Garrone.

Il matrimonio da celebrare nel 2023 è un sogno, ma è al settimanale Nuovo Tv che rivela la notizia scioccante. Lei e il compagno stanno insieme dal 2016 e dopo una serie di conferme e rinunce sulle possibili nozze, adesso quando tutto sembrava per realizzarsi, lei stessa afferma l’impensabile:

“No, non mi sposo, e non mi sposerò mai, il matrimonio non mi porta bene e noi stiamo bene così”.

Dopo due rovinosi divorzi, il terzo non vorrebbe mai che si realizzasse! E’ stata sposata ben due volte, prima con Pino Morra, e poi con Sergio Cossa, due tragici matrimoni.

Per lui ha lasciato Roma per spostarsi di continuo tra Piemonte e Liguria, ed ha cambiato stile di vita. Vive immersa nella natura, anche perché lui è un petroliere ed allevatore i cavalli! Afferma di non voler cambiare le cose, e conclude dicendo che sa che Vittorio è l’uomo della sua vita, per cui perché rovinare tutto?

Se le cose vanno bene così, le lascerà per come sono. Sarà la paura di un terzo fallimento, oppure una consapevolezza da donna matura? Lei adesso è felice, e conta solo questo.