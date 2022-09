Pippo Baudo ha un figlio segreto proprio con lei: incredibile cosa gli avevano detto da piccolo

Pippo Baudo ha avuto un figlio segreto per ben 30 anni e la storia che gli avevano raccontato ha dell’incredibile!

Pippo Baudo ha fatto la storia del piccolo schermo degli italiani, diventando uno dei conduttori più apprezzati di sempre. Per anni è stato legato alla cantante lirica Katia Ricciarelli, fin quando non hanno annunciato in maniera improvvisa la volontà di volersi separare e dividere le loro strade in maniera definitiva.

I due durante il lasso di tempo insieme hanno preferito non allargare la famiglia, ma se vi dicessimo che in realtà il conduttore un figlio ce l’ha già? Ebbene sì: Pippo Baudo ha un figlio segreto e lo ha scoperto molto più in la quando lui aveva da poco compiuto i 30 anni, ma quello che avevano detto a lui da piccolo ha dell’incredibile perché a volte la realtà è in grado di superare la fantasia.

Chi è Alessandro: il figlio segreto di Pippo Baudo scoperto tanti anni fa

Alessandro è il figlio segreto di Pippo Baudo. Il conduttore, che ha rivelato da poco il suo più grande rimpianto con Raffaella Carrà, lo ha avuto durante una relazione con Mirella Adinolfi quando lei sarebbe stata impegnata con l’ex direttore Rai Tullio Formosa.

Alessandro, infatti, è venuto a scoprire che suo padre era il conduttore soltanto una volta che ha compiuto 30 anni in quanto è cresciuto sapendo che Tullio fosse il suo genitore biologico ma le cose non stavano così. Quando il direttore si è ammalato ha scelto di raccontargli come stanno realmente le cose rivelandogli che quello che credeva suo zio era in realtà suo padre.

Una scoperta davvero sorprendente per l’uomo che in pochi attimi ha visto la sua vita cambiare completamente da un giorno all’altro. La sua vita però è stata un po’ diversa perché nonostante i buoni rapporti ha scelto di trasferirsi all’estero per concentrarsi sulla sua carriera musicale ma di recente sembrerebbe essere tornato nel bel paese proprio per viversi a pieno il rapporto con suo padre.

Pippo Baudo aveva un figlio segreto e soltanto quando quest’ultimo ha compiuto 30 anni è venuta a galla tutta la verità.