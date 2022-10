L’esperta: “Ha fatto di tutto per impedire a Carlo di diventare re”

Secondo la nota esperta, un importante membro della Royal Family avrebbe provato ad impedire a Carlo di diventare Re d’Inghilterra

Carlo d’Inghilterra ha ereditato il trono dopo la morte di sua madre, avvenuta lo scorso 8 settembre. La Regina Elisabetta è morta a Balmoral, in Scozia, dove si trova la sua tenuta estiva. L’anziana sovrana, infatti, stava trascorrendo le sue vacanze nella storica sede scozzese quando è morta. Secondo le fonti ufficiali, Sua Maestà sarebbe morta di vecchiaia e avrebbe lavorato fino all’ultimo giorno di vita.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, qualcuno avrebbe provato ad impedire a Carlo di diventare re. Chi è il protagonista di questo complotto? E se fosse più di una persona? Questa storia è piena di colpi di scena ed è stata riportata dal Telegraph. Il quotidiano inglese ha intervista un’esperta molto informata sulle vicende relative alla Royal Family. Ecco cosa ha detto.

Andrea e Diana provarono a impedire a Carlo di diventare re

Angela Levin è una scrittrice britannica particolarmente esperta di vicende legate alla Royal Family. Nel suo ultimo libro, intitolato Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort, ha riportato alcune indiscrezioni mai rivelate prima. Il The Telegraph le ha anticipate per i suoi lettori. Tutto parte da una vecchia frase pronunciata dall’attuale re inglese: “Il problema di mio fratello Andrea è che vorrebbe essere me”.

Secondo l’esperta, “Andrea ha fatto di tutto per impedire a suo fratello di diventare re. Ha anche complottato con Lady Diana per realizzare il suo progetto”. Sembra che i rapporti tra Carlo e Andrea non siano mai stati buoni e sono stati definitivamente rovinati dalla vicenda Epstein, a causa del polverone alzato sulla monarchia inglese. Una pessima figura evitabile, sotto tutti i punti di vista.

La Levin nel suo libro racconta di quando Diana provò a convincere la Regina Elisabetta a dare il trono proprio ad Andrea e non a Carlo, qualora fosse morta prima che William avesse compiuto diciotto anni. Secondo l’esperta, la reazione della sovrana fu di sdegno. Il suo rifiuto fu netto e, da quel momento, Carlo e Andrea non hanno mai più avuto un rapporto civile.