Questi segni zodiacali lotteranno fino alla fine di ottobre

I tre segni zodiacali presenti in questa classifica dovranno sudare molto per ritrovare la serenità entro la fine del mese di ottobre

Il mese di ottobre non è stato generoso con tutti fino ad ora, c’è chi ha un urgente bisogno di consegnare un progetto entro pochissimi giorni ed è disperato, perché è ancora in alto mare; c’è chi ha avuto problemi in famiglia, chi ha dovuto sopportare i capricci del proprio partner e chi ha dovuto affrontare problemi molto importanti, difficili da superare in tempi brevi.

La dea bendata ha deciso di non supportare queste persone, almeno per il momento. In futuro potrebbe cambiare qualcosa ma adesso sembra che tutto stia per andare a rotoli. Sarà davvero così o c’è un piccolo spiraglio che può far ben sperare? Scopriamolo insieme, ecco la classifica dei segni zodiacali che dovranno sudare molto fino a fine mese, per questi segni non ci sarà tregua almeno per un paio di settimane ancora.

I segni zodiacali che stanno lottando dall’inizio del mese

Toro: al terzo posto in classifica si piazza il segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco stanno vivendo un periodo pieno di alti e bassi. Se in ambito familiare tutto procede regolarmente, senza grossi intoppi, a lavoro non c’è una grossa armonia. I problemi delle ultime settimane renderanno invivibili i prossimi giorni e questa situazione difficilmente cambierà fino a fine anno. Poi arriverà finalmente la luce in fondo al tunnel ma bisogna stringere i denti.

Ariete: al secondo posto in classifica troviamo il segno dell’Ariete. Nonostante alcuni momenti di rara serenità, l’Ariete sta affrontando dei problemi che mai avrebbe pensato di trovare sul proprio percorso. Sono cambiate alcune dinamiche e l’adattamento non è semplice. Questo periodo intenso terminerà a breve perché la parte finale dell’anno regalerà ai nati sotto questo segno diverse sorprese positive, soprattutto nella sfera sentimentale.

Pesci: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dei Pesci. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha deciso di cambiare vita e adesso sta affrontando le conseguenze delle sue scelte. Forse pensavi che fosse tutto più facile? Purtroppo non è così, chi non mollerà adesso riuscirà a raccogliere il frutto delle fatiche delle ultime settimane, ma non sarà facile. Bisogna resistere ancora un po’.