Attenzione: questi segni zodiacali saranno sfortunati ad ottobre

Chi è nato sotto uno di questi tre segni zodiacali non vivrà un periodo particolarmente fortunato ad ottobre. Bisogna stare molto attenti

Stai aspettando una telefonata importante che potrebbe cambiare in positivo il tuo destino? Purtroppo questa chiamata non arriverà ad ottobre se sei nato sotto uno dei tre segni zodiacali, dovrai aspettare ancora prima di trovare la felicità. Questo mese riserverà brutte sorprese a chi ha fatto un investimento economico o a chi aveva puntato tutto su un progetto.

L’aspetto più positivo è che il mese di ottobre non è infinito, prima o poi finirà e tornerà sicuramente a splendere il sole. Chi appartiene ad uno di questi tre segni zodiacali potrebbe avere problemi economici, lavorativi o di cuore nei prossimi giorni. Sei appena uscito di casa ed è arrivato un fortissimo temporale ma hai dimenticato di portare l’ombrello? Forse è colpa delle stelle! Ecco la classifica dei segni zodiacali più sfortunati ad ottobre.

I segni zodiacali più sfortunati ad ottobre: il podio

Toro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Toro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non sarà nella classifica dei segni zodiacali più fortunati ad ottobre, anzi. Purtroppo il Toro è sul podio perché avrà diversi problemi lavorativi a causa di alcuni screzi con dei colleghi. Questo segno si è fidato troppo delle persone sbagliate e adesso dovrà gestire un tradimento inaspettato.

Leone: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco sta vivendo un periodo pieno di alti e bassi. Negli ultimi giorni, il Leone ha ricevuto delle ottime notizie ma adesso dovrà fare i conti con alcuni problemi sentimentali. C’è troppa tensione nella coppia e forse è arrivato il momento di risolvere le questioni lasciate in sospeso. Non c’è più tempo e non sarà più possibile rimandare.

Ariete: il segno più sfortunato del mese di ottobre è l’Ariete. Sei nato sotto questo segno dello zodiaco? Dovrai fare attenzione perché ti toccheranno tante piccole sventure. Nulla di grave ma saranno momenti particolarmente fastidiosi. Fai attenzione a dove metti i piedi e ricorda di non lasciare il telefono a casa quando esci, potrebbe servirti da un momento all’altro.