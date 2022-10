I segni zodiacali che preferiscono un partner più giovane

Questi tre segni dello zodiaco tendono a scegliere un partner più giovane. Per quale motivo? Scoprilo leggendo la classifica completa

L’amore non ha regole ma, soprattutto, non ha età. Se è vero che ci si può innamorare in qualsiasi momento, è altrettanto vero che ci si può innamorare di una persona di qualsiasi età, anche se è più giovane di trent’anni. Le coppie che hanno una differenza di età notevole sono molte e sono spesso felici, perché trovano un equilibrio complicato da ricercare in una relazione con un coetaneo.

A differenza di quanto si possa credere, non sempre le coppie con una differenza di età vedono l’uomo più adulto della donna, spesso capita il contrario, proprio per confermare che in amore non possono esserci regole che valgano per tutti. E tu, come la pensi? Probabilmente la tua risposta dipenderà dal segno zodiacale di appartenenza. Non ci credi? Ecco la classifica dei segni zodiacali che preferiscono avere un partner più giovane, scopriamo insieme qual è il podio.

I segni che cercano un partner più giovane

Cancro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha il tradimento nel sangue e preferisce un partner più giovane di almeno cinque anni. Al Cancro piace una differenza di età, purché non sia eccessiva. Una mente più giovane lo stimola e gli dà la forza di guardare al futuro con maggiore fiducia, ma è importante che accanto a sé ci sia qualcuno che capisca le sue esigenze.

Toro: al secondo posto in classifica c’è il segno del Toro. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha gusti variegati, sotto tutti i punti di vista. Queste persone amano avere avventure fugaci con persone più grandi ma poi scelgono partner più giovani quando vogliono intraprendere una relazione stabile e duratura nel tempo. L’aspetto più importante è la complicità, non deve mai mancare.

Ariete: il primato va al segno dell’Ariete. Questo segno ha bisogno della vitalità di un partner più giovane per essere stimolato tutti i giorni. Se trovasse qualcuno più grande o con meno voglia di uscire a fare baldoria, la sua relazione sarebbe piatta e finirebbe nel giro di pochissime settimane. L’Ariete non ama le relazioni stabili, forse per questo preferisce avere accanto persone più giovani e con più tempo per trovare il vero amore in futuro.