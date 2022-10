Nuova separazione nel mondo Vip? Anche loro al capolinea

Anche loro al capolinea? Nuova separazione nel mondo Vip

Questo è un anno di rotture nel mondo dello spettacolo. Prima Ilary Blasi e Francesco Totti, poi Mauro Icardi e Wanda Nara, Valentina Ferragni e Luca Vezil, e adesso pure Loro.

Molte storie d’amore sono arrivata al capolinea, ma sembra che non sia ancora finita qui.

Sembra proprio che questa coppia Vip stia pensando alla separazione dopo quasi dieci anni di matrimonio. Che il ritorno alla realtà dopo la pandemia mondiale abbia segnato un momento critico?

Scopriamo insieme cosa sta accadendo

La coppia Vip che sembra essere ai ferri corti è quella formata dalla modella Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri.

I due si sono sposati nell’estate del 2014 ad Alghero e dopo un anno è nata la loro figlia Skyler Eva. La famiglia vive a Los Angeles, ma sembra che sia vicino ad una separazione.

Elisabetta, ultima ospite del programma Emigratis, è nel vortice dei media. Da quanto rivelato dal magazine Nuovo, i “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci di crisi sulla loro relazione“.

Già dalla passata estate, alcuni utenti avevano percepito un distacco tra la Canalis e suo marito. Mentre lei ha passato le vacanze in compagnia di sua figlia Skyler in Sardegna, Brian è rimasto in California sembrerebbe per degli impegni di lavoro.

Che abbiano preferito stare lontani per capire come superare la loro crisi, dopo essere stata ad Ibiza?

Inoltre, i due non si mostrano sui social dalla fine di agosto. Con un selfie di famiglia sul suo profilo Instagram, la modella non ha postato altro.

Ciò non vuol dire molto, perché Elisabetta non hai mai pubblicato troppe foto di suo marito sul suo social, mentre spunta il litigio con Lei.

Nessuna smentita o conferma arriva però dalla coppia vip. Molti credono che la crisi ci sia stata, ma che siano riusciti ad uscirne più forti di prima, mentre c’è chi crede che la separazione sia dietro l’angolo. Non possiamo ancora sapere nulla, ma non ci resta che seguire nei minimi dettagli i post della bellissima Elisabetta sul suo profilo Instagram. Magari scoviamo qualche dettaglio in più…