Elisabetta Canalis in vacanza: beccata così a Ibiza

La velina più iconica di sempre, la mora Elisabetta Canalis colpisce ancora! I fan la beccano in un momento del tutto particolare, ecco cosa combina ad Ibiza.

Le vacanze sono il sogno di tutti al momento, non c’è alcun dubbio in merito alla questione. Vip o not important people, chiunque vorrebbe passare del tempo in totale relax e starsene tranquillo senza preoccupazioni. Peccato che per Elisabetta Canalis qualcosa è andato diversamente, perché le sue ferie ad Ibiza si stanno rivelando per come nessuno, lei compresa, se lo sarebbe mai aspettato.

Vacanze fatte di sole, mare e tanto relax: è questo il sogno condiviso con il grande pubblico di Elisabetta Canalis! C’è sempre una buona ragione per rilassarsi, soprattutto se il lavoro ha generato non pochi sacrifici.

La sua vita è divisa tra gli States e l’Italia, ma uno sguardo al suo Paese d’origine lo concede sempre. Le vacanze di quest’anno però ha deciso di passarle ad Ibiza, un luogo unico e ricco di sorprese.

Proprio come l’ultima di cui è la vera protagonista, ecco quanto accaduto.

Elisabetta Canalis ad Ibiza è stata beccata così!

Si è parlato molto della bellissima velina, non sempre di notizie belle. Infatti è risaputo che sta vivendo un momento particolare. Di recente, è saltata fuori un’indiscrezione agghiacciante che la riguarda, ed i fan sono rimasti senza parole una volta scoperta la verità. Ad oggi, la sua vita continua, e ci sono delle situazioni così imprevedibili che mettono spesso alla prova, e vediamo come reagisce lei.

La famiglia è al completo, ma mai avrebbero pensato di venire immortalati in questo modo! Il duo è in vacanza ad Ibiza, ma non è solo in compagnia del marito americano Brian Perri, con loro c’è anche la piccola Skyler Eva.

Cosa combinano? Prima di tornare in patria, cioè la sua cara isola natale, la Sardegna, la Canalis ha deciso di fare questo viaggio ad Ibiza, una delle mete più gettonate dai vip.

Immortalati mentre nuotano accompagnandosi da una tavola da surf, sono totalmente coinvolti in un momento intimo e speciale, che li rende sempre più uniti. Nello specifico, non stanno proprio facendo surf, ma uno sport poco conosciuto in Italia.

Si tratta del paddle board, cioè uno sport acquatico nel quale l’obiettivo è quello di restare in piedi nella pagaia, ma non è così che vengono beccati. Diciamo che praticano questo sport in maniera del tutto personale, lasciandosi cullare dalle onde in gruppo.

Una terribile notizia freschissima che la riguarda è la lite con un altro noto personaggio del mondo dello spettacolo. Situazioni che dopo il litigio con Maddalena Corvaglia, sua ex compagna quando erano veline, sconvolgono non poco i fan.

Così, si mette tutto alle spalle, anzi sotto la paddle board, e si gode le vacanze!