Nuovo amore per Diletta Leotta: lui è pronto a riconfermarsi!

Lui è pronto a riconfermarsi: nuovo amore per Diletta Leotta

Diletta Leotta è una nota conduttrice radiofonica e televisiva. La donna si occupa perlopiù dello sport, in particolar modo del calcio.

Ama questo gioco e si è fatta un nome molto importante in questo mondo prevalentemente maschile.

La Leotta, oltre a far parlare per il suo lavoro, è molto nota anche per le sue storie d’amore. Come l’anno scorso quando ci ha tenuti incollati per sapere le ultime notizie in merito al suo matrimonio con l’attore turco Can Yaman.

Dopo mesi da single, sembra che qualcuno sia riuscito a conquistare Diletta. Scopriamo insieme chi è il suo nuovo amore

Diletta Leotta torna a riempire le pagine di gossip. Sembra che la conduttrice abbia trovato un nuovo amore.

La donna si è frequentata nell’ultimo periodo con il modello e surfista Antonio Cavalli. La loro storia è durata poco, ma ha fatto sognare molti.

Addirittura, Antonio era stato invitato al matrimonio del fratello di Diletta facendo sperare in una storia seria, mentre spunta il video del ballo del “davanzale”.

Il loro addio arriva all’improvviso e la Leotta riflette sul suo passato. Dopo le relazioni con Can Yaman, il pugile Daniele Scardina e poi con Cavalli, la conduttrice è pronta ad un nuovo amore.

Si tratta del calciatore Loris Karius. Gli appassionati di questo sport si ricorderanno delle sue papere durante la finale di Champions League nel 2018.

L’uomo giocava nel Liverpool contro il Real Madrid a Kiev. La partita è terminata 3 a 1 per ben due errori di Loris. Prima si fece rubare il pallone da Benzema che fece gol e poi Bale (giocatore del Liverpoool) tirò in porta e Karius parò ma spingendo la palla in rete.

E’ così che Cristina Ronaldo si porta a casa la coppa insieme ai suoi compagni.

Da quella performance, Karius ha continuato la sua carriera sportiva in panchina nella squadra del Newcastle.

Quest’anno, però, ha voglia di un riscatto e spera finalmente di poter essere ricordato per le sue giocate spettacolari e non per le sue papere.

A svelare la clamorosa indiscrezione ci pensa il settimanale Gente. A quanto pare Diletta e il portiere si stanno frequentando, dopo che la conduttrice ha svelato la sua più grande ossessione.

I due si seguono sui social e si scambiano continuamente dei like.

Per la conduttrice non è la prima storia con un calciatore. Infatti, quando la Leotta lavorava ancora in Sicilia, si frequentò pe un periodo con l’attuale attaccante della Civitanovese, Michele Paolucci. Ai tempi giocava a Catania, città dove è nata Diletta.