Guerra tra le Bonas di Avanti un altro? Rivelazione inedita della valletta

Da quando “Avanti un altro” di Paolo Bonolis va in onda, il pubblico ha conosciuto le “Bonas” vallette uniche nel loro genere. Sale la competizione?

Tra i conduttori Paolo Bonolis è tra i più amati, sia per l’effetto che c’è nella sua figura, visto che da sempre presente in tv, ma anche perché davvero simpatico ed iconico. Il suo stile di conduzione è unico, e lo dimostra il successo televisivo dei suoi programmi, tra i più recenti Avanti un altro. Nella trasmissione si susseguono tanti personaggi, e dall’ultima rivelazione salta all’occhio la figura della Bonas, ecco perché.

Dallo iettatore al surfista sexy, insomma quanti volti passano e “spassano” nello studio di Avanti un altro! Diciamo che rappresentano un po’ la società di oggi, fatta di tanti personaggi tra loro diversi.

L’obiettivo è quello di suscitare intrattenimento e risate, ma l’ultima confessione lascia senza parole il pubblico a casa: è guerra tra bonas!

Guerra tra Bonas di Avanti un altro? Le parole sono dure

Il programma condotto da Paolo Bonolis in compagnia dell’unico e solo Luca Laurenti, è amato dal pubblico a casa, ma le notizie possono anche essere dolorose. La morte di un personaggio del programma ha sconvolto tutti, lasciando senza parole. Ad oggi vi riveliamo un “litigio” tra due bonas, appunto le più belle del format.

Cos’è la Bonas? Nel programma è colei che ritenuta la più bella, fa la sua comparsata e scenetta una volta chiamata in causa durante il gioco da parte dei concorrenti. Attualmente ricopre questo ruolo l’ex gieffina, Sophie Codegoni.

Prima di lei Sara Croce è stata la valletta in questione, ed adesso è la stessa a rilasciare una dichiarazione che non passa inosservata. Intanto, racconta a The Pipol che sta portando avanti importanti traguardi. Otre la laurea di cui è dispiaciuta per l’assenza della nonna visto che è venuta a mancare, sta partecipando ad nuovo progetto targato Maurizio Costanzo Show, di cui si sente onorata.

Durante la chiacchierata le si è chiesto se le piacerebbe diventare una gieffina del noto reality, il Grande Fratello Vip, e lei non ne ha escluso la possibilità, affermando anche di preferire la versione NIP, not important people, che ritiene più intrigante.

La situazione è più calda, e non le si può non chiedere cosa pensa della nuova bonas, Sophie Codegoni, essendo un’ex gieffina. Ecco la sua risposta:

“Non l’ho ancora vista in azione.”

Taglia corto senza aggiungere altro, ma sembra che ci sia non poco rammarico o forse è solo un’impressione? Staremo a vedere, restiamo aggiornati.