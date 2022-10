Gemma Galgani fuori dalla grazie di Maria: il gesto non lascia dubbi

Gemma Galgani è ormai fuori dalle grazie di Maria De Filippi. Il gesto della conduttrice non lascia alcun dubbio.

Gemma Galgani è stata per anni la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Basti pensare, infatti, che molto spesso intere puntate erano incentrate soltanto su di lei e sui suoi potenziali fidanzati, ma negli ultimi tempi questo capitolo sembrerebbe essere stato messo da parte.

In puntata si parla sempre meno di lei e sono ormai lontani i tempi in cui era la regina indiscussa delle dame del parterre femminile. In molti speravano, oppure no dipende dai casi, che con l’inizio di questa nuova stagione si potesse tornare alle origini ma così non è stato in quanto la decisione della redazione di dedicarle un minor spazio, com’è andato durante la fine di quella passata, è stata nuovamente confermata.

Gemma Galgani ora è fuori dalla grazie di Maria De Filippi al Trono Over di Uomini e Donne e l’ultimo gesto della conduttrice sembra confermare ogni cosa.

Uomini e Donne, Gemma Galgani messa all’angolo: il gesto di Maria De Filippi parla chiaro

Gemma Galgani, che ha fatto una terribile confessione sul suo passato, purtroppo anche durante il corso di questa nuova stagione del Trono Over di Uomini e Donne è stata messa da parte e il recente gesto di Maria De Filippi sembrerebbe confermare che le cose andranno per questo verso per molto altro tempo ancora. Il motivo?

Il pubblico del piccolo schermo, a cui nulla sfugge, ha immediatamente notato che quest’anno quasi tutti gli appuntamenti del primo pomeriggio di canale 5 sono tutti incentrati su Ida Platano. La dama di Brescia, che ha incantato i telespettatori con la sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri giunta da tempo al capolinea ma le frecciate e gli ammiccamenti non sono mai mancati, ha preso il posto che un tempo apparteneva alla Galgani.

Ida Platano ha preso il posto di Gemma Galgani e Maria De Filippi sembra essere più intenzionata che mai a voler proseguire su questa rotta, andando incontro alle avventure sentimentali della prima a discapito della seconda che tende ad avere sempre meno spazio all’interno del programma.