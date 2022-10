Iva Zanicchi incontenibile durante la diretta: in studio si scatena il delirio

Iva Zanicchi è davvero incontenibile! Durante il corso della diretta sui canali Rai ha scatenato il delirio in studio. Ecco che cos’è successo durante il corso della messa in onda del programma di Eleonora Daniele.

Iva Zanicchi piace al pubblico del piccolo schermo nostrano non solo per la sua bella voce e le canzoni che ancora oggi hanno un certo seguito, ma anche per la sua imprevedibile personalità. Quest’anno infatti è stata scelta da Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle e fin dalla prima puntata si è fatta subito notare creando una polemica con i fiocchi avente come protagonista il giudice Selvaggia Lucarelli.

Ora le cose non sono state da meno e durante il corso del suo collegamento al noto programma tv di Eleonora Daniele, ha dato vita ad un siparietto che ha scatenato il delirio non solo tra il pubblico in studio ma anche tra gli utenti della rete che in men che non si dica hanno reso virale questo momento.

Iva Zanicchi ha commesso una gaffe su Rai 1 e in men che non si dica è riuscita a strappare un sorriso ai suoi fedeli sostenitori.

Iva Zanicchi fa una gaffe in diretta: pubblico in delirio

Iva Zanicchi, che durante il corso di questi anni ha avuto un’evoluzione degna di nota, è stata ospite nelle scorse ore, attraverso un collegamento, di Eleonora Daniele ma la cantante non era di certo l’unica.

In studio, infatti, c’era anche Samantha De Grenet che era stata chiamata dalla conduttrice per esprimere un giudizio in merito alle performance della Zanicchi. Dopo che però la De Grenet ha espresso il suo pensiero, la reazione della cantante è stata tutta da ridere: “Chi è questa?” ha chiesto senza mezzi termini, facendo comparire sul volto della padrona di casa un generoso sorriso.

“Iva, sono Samantha De Grenet!” ha replicato poi la showgirl, palesando la sua identità e a quel punto Iva ha provato a giustificarsi affermando che da lei purtroppo non c’era il video ma soltanto un collegamento audio e per questo motivo è stato difficile riconoscerla. “Amore non ti vedo, sono al buio qua!”