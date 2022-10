Superato ogni limita, Giulia Salemi non ci sta e sbotta: “Non scherziamo proprio!”

Giulia Salemi è esplosa sui social dopo aver visto che ogni limite è stato superato è voluta intervenire per mettere in chiaro le cose.

Giulia Salemi non le manda di certo a dire. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha dimostrato di essere una persona sempre sincera e schietta, in quanto con grazia ed educazione riesce sempre a dire ciò che pensa senza nascondersi dietro mille giri di parole o discorsi che non portano a nulla.

Per questo motivo non appena ha notato uno strano trend sui social ha subito deciso di esporsi in prima linea, facendo notare quanto sia sbagliato prendere come esempio persone o personaggi che dovrebbero servire da spunto affinché episodi del genere non accadano più e non considerati veri e propri idoli.

Giulia Salemi è esplosa sui social facendo notare che sui social si sta superando ogni limite in merito all’idolizzazione della figura di Dahmer, famoso serial killer che è tornato alla ribalta attraverso la serie realizzata dal noto portale digitale Netflix.

Giulia Salemi furiosa sui social mette tutti in riga: “Dovremmo darci una regolata!”

La figura di Dahmer non appena è stata resa nota la serie a lui ispirata è diventata una delle più popolari sui social e c’è chi perfino vorrebbe ispirarsi a lui come modello di vita o chi lo vorrebbe al proprio fianco nella vita, dimenticando che era un vero e proprio serial killer che ha commesso atti di cannibalismo

“L’altro giorno abbiamo messo la storia di Dahmer, l’abbiamo terminata e la cosa che mi fa rabbrividire è che c’è gente che empatizza con lui“ ha riflettuto Giulia Salemi, che anche negli studi del Grande Fratello Vip ha dimostrato di non volersi far mettere i piedi in testa da nessuno.

“Ma stiamo scherzando veramente? Queste sono tutte le persone che ha ucciso e vedere che è diventato un trend di TikTok o un travestimento da Halloween mi fa veramente vomitare“ ha proseguito indignata da quello che sta accadendo in questo periodo sul vasto mondo dei social. “Tutti quanti dovremmo veramente darci una regolata. Non scherziamo proprio!” ha poi concluso nella speranza di far aprire gli occhi a chi ha deciso di inseguire questo trend.