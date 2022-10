Tommaso Zorzi beccato con un altro, love story con Stanzani al capolinea

By

Tommaso Zorzi e il suo compagno, Stanzani, si sono detti addio? Fuori inedita verità, i fan sono rimasti senza parole e totalmente scioccati.

Chi segue il mondo del gossip non può non conoscere la coppia formata da Tommaso al quadrato: Zorzi e Stanzani, sono unici insieme! Peccato che secondo alcune voci di corridoio, ed altre fonti, non starebbero più insieme. Dopo alcune dichiarazioni un po’ ambigue da parte di entrambi, salta fuori qualcosa di inedito e sconvolgente.

Il duo si fidanza proprio dopo la vittoria del Grande Fratello Vip di Tommaso Zorzi, e una volta che il ballerino è uscito durante le prime puntate del serale di Amici di Maria De Filippi.

Diciamo che sarebbe stata proprio la conduttrice a farli conoscere, peccato che dopo l’ultima dichiarazione e il gesto sotto gli occhi di tutti, la favola sembra essere ormai giunta alla sua conclusione.

Tommaso Zorzi è tornato single? Fuori la verità!

Non è la prima volta che il conduttore di Drag Race Italia è al centro di una bufera. Di recente, Tommaso Zorzi ha sbottato contro tutti e ha sputato parole di veleno, ma oggi lo vedremo sotto altre vesti. Forse un po’ fuori di sé? Il punto è che vederlo lontano dalla sua dolce metà, Tommaso Stanzani dispiace tremendamente ai fan della coppia.

Tommaso Zorzi è single o no? Qui lo vediamo in foto con il suo ex, stanno ballando e scherzando insieme. I fan li seguono da tutta Italia, li hanno apprezzati proprio la semplicità e il talento, nonostante la giovane età.

Zorzi è un conduttore in erba, mentre Stanzani è un cantante e ballerino, insomma un vero performer, capace di incantare tutti. La dichiarazione che ha fatto storcere il naso è stata quella dell’ex gieffino che ha comunicato di voler vivere la sua relazione in modo più privato.

Peccato che per due che hanno da sempre messo online molti momenti tra di loro, è difficile crederci. Subito dopo, oltre l’assenza nei social media, anche in giro non si sono visti più. Ed è qui che arriva la doccia gelata: Zorzi ha baciato un altro ragazzo!

Gira un video in cui viene ritratto nel compiere il gesto con un ragazzo che non è Stanzani. Dai diretti interessati non è arrivata conferma, ma molti dicono che si sarebbero lasciati perché al ballerino piace un altro.

Allora, Zorzi si è fiondato nella mischia? Restiamo aggiornati per le prossime news.