Altro che Michelle Hunziker: Tomaso Trussardi pensa ad un’altra Vip

Tomaso Trussardi pensa ad un’altra Vip: altro che Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati ad inizio anno. I due si sono sposati nel 2014, dopo tre anni di storia e la nascita della loro prima figlia Sole.

Nell’anno successivo al matrimonio nasce la bella Celeste, ma dopo sette anni di storia arriva la separazione.

E’ proprio da questa estate che circolano voci in merito ad un loro ravvicinamento. Su di loro sono girate anche delle indiscrezione in merito ai loro flirt estivi che non sono mai stati confermati o smentiti dai diretti interessati.

Nonostante si pensasse che fossero tornati insieme, sembra che Trussardi abbia un’altra Vip per la testa.

Vediamo insieme di chi si tratta

Tomaso Trussardi sta pensando ad una Vip, ma non si tratta di Michelle Hunziker. Dopo la loro separazione, molti magazine hanno parlato di un loro riavvicinamento.

E’ Amedeo Venza, re del gossip, a svelare la verità.

Lui non svela un nome, ma lascia intendere che faccia parte di un parterre molto noto del piccolo schermo. Stiamo parlando del Trono Over di Uomini e Donne.

A pensare ad alcuni nomi ci pensa il web e molti credono che si tratti di Pamela Barretta, donna molto amica di Amedeo, mentre spunta il nome del vero amore di Michelle.

Per ora si sta parlando solo di supposizioni e niente è certo. Anche perché molti magazine parlano di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e Tomaso con foto annesse.

I due, infatti, sono stati beccati dai paparazzi di Chi mentre mangiavano insieme in un ristorante di lusso. Forse stanno cercando di riallacciare il loro rapporto, ma sappiamo grazie ad Alfonso Signorini che Trussardi ha richiesto alla sua ex moglie il massimo riserbo, mentre spunta il nome del grande amore di Tomaso.

“Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate” si legge su Chi che continua: “Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa“.

Tanti dubbi e poche risposte. Che si tratti di una frottola da parte di Amedeo Venza? Tomaso Trussardi ama la sua privacy e sicuramente non risponderà mai a questa indiscrezione. Che ci sia un’altra Vip nel suo cuore? Non ci resta che continuare a seguire le sue prossime mosse