Test, cos’è che quando piove si bagna anche in casa?

Risolvi il test del giorno, come si dice “sposa bagnata, sposa fortunata”, e tanti altri detti. La soluzione ti lascerà a bocca aperta, divertiti insieme a noi.

L’obiettivo è trovare la soluzione del test in un solo minuto, e proprio per questo dovrai concentrarti al 100%. Leggi con attenzione la consegna, lì troverai tutte le informazioni che ti servono per risolvere i rompicapo. Inoltre, ti sveliamo già un indizio, la tua immaginazione e voglia di divertiti va messa in gioco… a fine articolo troverai risposta e spiegazione dell’indovinello.

Se la pioggia porti davvero fortuna non possiamo affermarlo con assolutezza, di certo nel periodo autunnale non è poi così difficile svegliarsi con le strade bagnate. C’è “chi si bagna dentro e fuori casa però”, ecco che ti scriviamo per intero la consegna del test del giorno.

“Quando piove di bagna, anche se è in casa.”

Di cosa si tratta? Ragionaci su, metti in azione il timer del cronometro, e affronta il test da abile e imbattibile solutore.

Soluzione test del giorno, la pioggia porta fortuna!

Se vuoi diventare un abile solutore è bene che tu risolva molti più test di quanto pensi. Nel nostro sito, sai quanti ne abbiamo? A bizzeffe! Perché non risolvi il rompicapo dell’oggetto che rimane attraente anche al buio, ti farai delle grasse risate! Mentre per quanto riguarda quello del giorno, ecco di cosa si tratta. La soluzione è impensabile!

Si tratta di qualcosa che “gioca”, infatti il nostro indizio ti riporta di certo a pensare a chi sia che si tratti di una situazione in casa che fuori, si può bagnare lo stesso. Qual è la condizione di chi sta sotto la pioggia?

Innanzitutto, è quella di stare all’aria aperta. Allora, unendo le informazioni sopra elencate, per risolvere il test di oggi ti basterà pensare a chi gioca all’aria aperta, e sia che si tratti di “giocare in casa” che “fuori casa”, si becca lo stesso l’acquazzone!

Stiamo parlando della squadra di calcio! Allora, ci sei arrivato da solo? Questo è il nostro ragionamento. Ci vediamo al prossimo test, non mancare ti aspettiamo.