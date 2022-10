Crisi superata per Tommaso Zorzi, il gieffino torna a sorridere: merito di Stefania Orlando

Tommaso Zorzi ha superato quel momento di crisi tornando a sorridere. Il merito? Tutto di Stefania Orlando!

Tommaso Zorzi non sta affrontando un periodo sereno della sua vita e non dal punto di vista professionale. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è tornato da poco sul piccolo schermo degli italiani con la seconda edizione di Drag Race Italia, dove è stato chiamato per ricoprire ancora una volta il ruolo di giudice all’interno del format di successo ideato da Rupaul.

Dal punto di vista privato le cose non sembrano procedere altrettanto bene in quanto sembrerebbe che la sua storia con Tommaso Stanziani, conosciuto poco dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, sia giunta al capolinea ma nelle scorse ore nella vita della giovane promessa della tv è arrivato il colpo di scena perché un rapporto che sembrava essere terminato ha preso nuova vita grazie a Stefania Orlando.

Tommaso Zorzi, pace fatta dopo la crisi: l’annuncio scalda il cuore dei fan

Tommaso Zorzi dopo aver rotto il silenzio sulla sua storia con Stanziani sembrerebbe aver recuperato i rapporti con un’altra persona con cui un tempo andava d’accordo ma che poi tutto è finito. Di chi stiamo parlando? Di Maria Teresa Ruta con cui aveva particolarmente legato nella casa del GF Vip ma dopo si erano un po’ allontanati.

Grazie all’intervento di Stefania Orlando, però, che ha fatto un po’ da tramite, i due sono riusciti a chiarire le vecchie incomprensioni e recuperato il rapporto che avevano costruito nei mesi trascorsi insieme all’interno della casa più spiata d’Italia.

A rivelare come sono andate le cose è stata proprio la conduttrice ai microfoni di Turchesando, rivelando di averlo incontrato proprio qualche tempo fa: “L’ho incontrato, mi ha invitato a casa sua e mi ha presentato il fidanzato“ ha raccontato la mamma di Guenda Goria durante il corso dell’intervista. “Per mettere una pietra sopra a ciò che era successo, ma non l’ho sventolato ai quattro venti” ha subito aggiunto, rivelando che hanno superato le vecchie incomprensioni ma che hanno voluto tenere il tutto per conto loro senza divulgarlo in giro per fare gossip. “Ha fatto da tramite anche Stefania Orlando“.