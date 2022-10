Altro che Carlo, ecco chi comanda veramente nella Royal Family

Pensate che Carlo III sia la persona più influente all’interno della Royal Family. Un’esperta smentisce questa sicurezza: ecco chi comanda

Il regno di Carlo III è iniziato da più di un mese e sono già arrivate le prime novità. Sembra che il nuovo sovrano abbia intenzione di tagliare molte spese, soprattutto quelle relative ai viaggi dei vari membri della Royal Family. Inoltre, anche l’assegnazione dei titoli nobiliari sarà rivista. L’obiettivo è quello di snellire la monarchia per abbassare le spese, argomento spesso al centro di diverse polemiche negli ultimi anni.

Se ci soffermiamo soltanto sulle dichiarazioni ufficiali, sembra che il figlio di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo abbia tutto sotto controllo ma in realtà non è così. Almeno è ciò che afferma una fonte particolarmente autorevole, vicina alla monarchia britannica. Il personaggio che avrebbe più peso all’interno della Royal Family non è Carlo, scopriamo insieme di chi si tratta.

L’esperta: “È lei che adesso gestisce la Royal Family”

Jamie Lowther-Pinkerton, ex segretario privato del Principe William, ha dichiarato a People che adesso è Kate Middleton la vera guida della famiglia: “È un’autentica matriarca, sembra una vecchia signora con il filo di perle tra le mani ma in realtà rappresenta una guida per tutta la famiglia, soprattutto per suo marito William”. Parole condivise anche da Katie Nicholl, autrice del libro The New Royals – Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown.

La scrittrice è d’accordo sul fatto che la Middleton sarebbe una guida per tutta la famiglia dei Windsor dopo la morte della Regina Elisabetta: “William ha Kate e potrà sempre contare su di lei. È un punto di riferimento per tutti i membri della monarchia britannica”. Negli ultimi giorni ha fatto discutere un accostamento proposto da alcuni organi di informazione, che hanno provato a paragonare Kate Middleton con Lady Diana.

Lo stesso Lowther-Pinkerton ha parlato dell’argomento, rilasciando alcune dichiarazioni particolarmente apprezzate tra i sudditi inglesi: “Kate ha la consapevolezza di essere il nuovo che avanza, le piace il suo nuovo ruolo e costruirà con molta umiltà un cammino che guarderà al futuro rispettando il passato”. Sono molti gli inglesi che considerano Kate la vera erede di Diana Spencer e queste parole confermano questa sensazione.