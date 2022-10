Questi segni zodiacali non sono per niente diplomatici

Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali meno diplomatici. Non hai peli sulla lingua? Adesso sai perché hai questo carattere

Alcune persone hanno la capacità di essere sempre sincere, a volte anche troppo! C’è chi non riesce a non dire la verità, anche quando sa di poter ferire qualcuno. La sincerità è un valore importante e spesso coincide con una scarsa capacità di usare la diplomazia. Le persone che hanno questo carattere sono considerate spesso delle teste calde ma in realtà non è assolutamente vero.

Forse dire al proprio capo che oggi è vestito male non ti aiuterà a fare carriera ma sicuramente ti farà sempre sentire a posto con la tua coscienza. Se hai questo carattere, non ti interessano le conseguenze e probabilmente sei nato sotto uno dei tre segni zodiacali presenti nella classifica di oggi. Ecco i tre segni zodiacali meno diplomatici, credi di poter salire sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I segni zodiacali che non le mandano a dire

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco rischia di rovinare anche un appuntamento galante se nota qualcosa che non va. Non riesce a trattenersi, deve essere sincero in ogni occasione. Quando si arrabbia, il Sagittario può fare delle affermazioni delle quali si pente ma che gli fanno collezionare diversi nemici.

Gemelli: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. C’è un motivo se chi appartiene a questo segno dello zodiaco non va d’accordo con tutti. Questo segno è lunatico e, quando non è una giornata positiva, può combinare qualsiasi cosa. Il segno dei Gemelli parla in maniera diretta e sincera, senza fare troppi giri di parole ma è in grado di usare un minimo di tatto. Solo quando ha voglia, ovviamente!

Leone: il primo posto di questa classifica era abbastanza scontato. Il Leone ama lo scontro e non vede l’ora di dire a qualcuno tutto ciò che pensa. Chi è nato sotto questo segno zodiacale non sarà mai diplomatico e non avrà mai peli sulla lingua, pur conoscendo le conseguenze del suo comportamento. Il Leone è nato per combattere e ha scelto di fare questa vita, nonostante tutto.