Nuova coppia al GF Vip: la dichiarazione d’amore inaspettata scatena i fan

Al GF Vip una nuova coppia è pronta a nascere e la dichiarazione d’amore ha scatenato i fedeli sostenitori del reality show di canale 5.

Al GF Vip una nuova coppia potrebbe prendere vita all’interno della casa più spiata d’Italia. Il motivo? C’è stata una dichiarazione d’amore. O meglio: chi ha pensato di prendere l’iniziativa aveva questi intento, ma non si sa se l’ha presa che l’ha ricevuta ha colto le sue intenzione ma almeno per il momento sembrerebbe aver reagito in maniera positiva al tutto e sono volate parole dolci tra loro due. Tant’è che gli utenti della rete si sono subito divisi.

C’è chi infatti non vede l’ora che questi due concorrenti possano formare una coppia e chi invece sospetta che lei abbia frainteso tutto quanto com’è successo in passato.

Protagonisti di questo momento sono stati Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro in quanto lei ha pronunciato parole importante nei confronti del suo compagno di viaggio e lui sembrerebbe aver ricambiato.

Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro al GF Vip: la coppia scatena il web

Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip, dove l’ex concorrente ha sparato a zero su tutto e tutti, si è dichiarata al suo compagno di viaggio Daniele Dal Moro rivelandogli che per lei quest’esperienza può tradursi con il suo nome e anche lui sembrerebbe pensare la stessa cosa.

Elenoire: -“Gli ho detto il mio gf sei tu, e lui (Daniele) mi ha detto anche tu”

Gisele: -“Amoreee, vedi come si sta aprendo? Io c’ho l’occhio lungo, sulle relazioni non ci becco mai su me stessa ma con gli altri, sempre” MA PORCODJIOSIAKNS #GFvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/qqnA4LSpNR — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 23, 2022

Questa frase non è di certo passata indifferente nei confronti della Ferruzzi che spera che tra loro ci possa essere qualcosa. A sostenere questa tesi, oltre ad alcuni fedeli sostenitori di lei, c’è stata anche Giaele che è convinta che tra loro ci sia un certo feeling. Secondo altri telespettatori, invece, Elenoire ha frainteso tutto quanto proprio com’è successo in passato con Luca Salatino accusando la sua compagna di viaggio di aver commesso lo stesso errore fatto da Sara Manfruso che la spronava ad andare avanti con l’ex tronista che si dichiarava invece felicemente fidanzato.

Tra Elenoire e Daniele c’è davvero qualcosa? Sta per nascere una nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip? Per averne la conferma non ci resta che attendere nuovi sviluppi.