Niente è come sembra al GF Vip, perché arriva una doccia gelata proprio da chi sembrava ormai essersi placato. Ex vip non risparmia frecciatine velenose.

Se molti telespettatori pensavano che una volta fuori dal GF Vip alcuni ex vipponi si sarebbero placati, si stanno sbagliando di grosso. La situazione è fuori controllo perché le dinamiche appena innescate sono potenti, finalmente il pubblico ha pane per i suoi denti. Le fazioni dividono il pubblico del web in chi sostiene queste verità, e in chi invece non vorrebbe mai avere un personaggio del genere in casa.

Cos’è successo negli ultimi appuntamenti? Litigi e scontri, proprio come gli anni passati. Ma ci si domanda cosa sia cambiato, e nello specifico cosa possa invece cogliere l’attenzione del pubblico a casa, se queste dinamiche non piacciono più come prima.

Meno male che ex vip si continuano a mettere in gioco, altrimenti altro che GF Vip, meglio prendere un sonnifero!

Ex GF Vip torna nella mischia, non era mai andata via!

La verità di oggi non è l’unica a saltare fuori, anche un’altra ex gieffina ha sganciato una bomba inedita e potente sconvolgendo tutti. Insomma, si stanno iniziando a complicare i giochi in atto, perché dal presente e dal passato gli echi sono forti, ma c’è qualcosa di più che lascia intravedere scontri futuri!

A tenere le redini del gioco sotto il proprio controllo, nonostante la squalifica, è proprio l’ex gieffina Ginevra Lamborghini. Il web è diviso in due nei suoi confronti, c’è chi la ama e la ammira come una diva, e chi invece non la riesce a sopportare.

Peccato che a lei non importi, perché le basta poco per incendiare tutto, e non stiamo parlando delle sue canzoni. Il pepe ce lo mette affermando chi è rimasto nel suo cuore tra i concorrenti del reality.

Triste per la sua uscita, faceva il tifo per Cristina Quaranta. Oltre lei, non possiamo non ricordare il rapporto speciale con Nikita Pelizon, George Ciupilan, Luca Salatino, Carolina Marconi, e Alberto De Pisis, quest’ultimo il suo compagno di letto!

Dulcis in fundo, fa anche il tifo per Antonino Spinalbese. I due sono inevitabilmente legati da qualcosa di cui si parlerà ancora molto nei prossimi appuntamenti in tv.