Michelle Hunziker torna in pista più forte ed audace che mai: il sorriso non le è mai mancato, ma questa volta ha una marcia in più!

Niente può sembrare possa abbattere l’iconica Michelle Hunziker. La conduttrice è tra le più amate proprio per ironia ed autoironia, le sue più grandi armi contro qualsiasi attacco le venga sferrato. Non ha paura del gossip, e nemmeno di mostrarsi per com’è. Un periodo di fragilità e passato, ma per essere felice ci vuole coraggio, e lei ne ha da vendere.

Rischiare fa parte della vita di chi lavora per il mondo dello spettacolo. Michelle Hunziker ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per ottenere questi successi, e non saranno delle piccole sconfitte ad abbatterla.

La love story con il chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini non è andata per come sperato, ma c’è di meglio ad attenderla. Ecco la verità, non ci sono più dubbi.

Michelle Hunziker è al settimo cielo, nessun dubbio!

Che la vita le sorrida non è poi così estraneo ai fan. La gravidanza di Aurora l’ha resa felice e le sue parole lo dimostrano, ma non solo. Sarà stata questa lieta notizia, o ancora i successi lavorativi in corso, c’è molto di cui parlare che la rende al settimo cielo. Non ci sono più dubbi, ecco come Michelle Hunziker è rinata!

Per Michelle Hunziker si parla di una rinascita al 100%, e questo è dato da alcuni eventi che ultimamente l’hanno travolta. Qui, in questi scatti, si mostra senza filtri e censure, ma con tanta voglia di giocare con l’obiettivo, e perché no anche con i suoi followers che in fondo non l’hanno mai abbandonata.

Secondo alcune fonti e articoli riportati dal Magazine Chi di Alfonso Signorini, l’ex signora Trussardi, sembrerebbe proprio essere ritornata ad esserlo! Michelle e Tomaso sono tornati insieme, ma con delle regole ferree!

Si direbbe che dopo il ritorno di fiamma, e contenuti i litigi, i due vivranno una vita molto più semplice e lontano da copertine ed obiettivi dei fotografi. Questo sarebbe il volere del marito, preso in pieno accordo con la Hunziker.

Ma ecco che all’ultimo post condiviso, e qui sopra riportato, sembra proprio smentire questi pettegolezzi. Infatti, alla didascalia scrive proprio così: “Io che leggo i giornali in questi giorni.”

Saranno solo voci di corridoio, o davvero si sta prendendo gioco di tutti? Staremo a vedere, restiamo aggiornati.